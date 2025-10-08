El adiós de un socio histórico: el emotivo mensaje de Messi a Jordi Alba por su retiro

El anuncio del fin de la carrera de Jordi Alba provocó una ola de reacciones en el fútbol, pero ninguna tan significativa como la de Lionel Messi.

El capitán de la selección argentina utilizó su cuenta de Instagram para despedir a uno de sus socios más importantes dentro del campo de juego, con quien no solo compartió títulos históricos en el FC Barcelona, sino también los últimos meses de su carrera en la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami.

El mensaje de Messi se centró en la conexión casi telepática que ambos construyeron, la cual se tradujo en incontables asistencias y goles memorables a lo largo de más de una década.

Messi destaca la conexión única y la trayectoria del lateral

En su emotiva despedida, Messi hizo hincapié en la calidad profesional y humana del lateral izquierdo, reconociendo el gran vacío que deja su partida en el fútbol:

“Sabés que siempre fuiste más que un compañero, casi un cómplice dentro de la cancha como también afuera”, escribió Messi, reflejando el vínculo profundo que trascendió lo deportivo.

Jordi Alba y Messi. Crédito: Marta Lavandier | AP

La sociedad que formaron en el costado izquierdo del Barcelona, conocida por los pases filtrados de Alba a Messi, es considerada una de las más icónicas de la historia reciente. El argentino no dejó pasar la oportunidad de rememorar esa química irrepetible:

“Qué lindo también compartir los últimos años con vos en el Inter Miami. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa, amigo”.

Finalmente, el crack argentino cerró su mensaje con un reconocimiento a la brillante carrera del español:

“Gracias por tu trayectoria, Jordi. Un fuerte abrazo”.

El mensaje de Messi consolida la idea de que la dupla Alba-Messi no fue solo una fórmula futbolística exitosa, sino una amistad genuina y duradera que acompañó sus carreras en los momentos de mayor gloria. El retiro de Alba marca el fin de una de las sociedades más letales y recordadas del fútbol moderno.

