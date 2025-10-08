EL Awards 2025: Nelson Ortiz

Nelson Ortiz tiene un gran respeto por los negocios pequeños y los entiende muy bien. Es por eso que dejó un banco muy grande e importante de Nueva York para aceptar un puesto en el programa Apex Accelerator del LaGuardia Community College, de donde actualmente es el director.

“Dejé el área corporativa porque [en el área pública] tenía más impacto”, dijo Ortiz. “Muchos de los logros y metas de una corporación no son tan agresivos como las del gobierno”.

Apex Accelerator es un programa financiado en parte por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y Ortiz lidera iniciativas que ayudan a pequeñas empresas, cuyos dueños son de las minorías, mujeres y veteranos, a conseguir contratos con el gobierno.

Ortiz es hijo de padres dominicanos inmigrantes que tenían un negocio de peluquería. Tanto él como sus hermanas ayudaban en la contabilidad, la solución de asuntos relacionados con las nuevas leyes, la nómina y los trámites que tuvieran que ver con el funcionamiento del negocio. También eran intérpretes de sus padres.

“Como nací en eso, fue natural para mí estudiar finanzas”, dijo Ortiz, quien es graduado de la carrera de administración de empresas del Lehman College. “Y ahora sigo trabajando con pequeños negocios”.

Solo que ahora, Ortiz ayuda a cientos y cientos de ellos. Desde que se unió a LaGuardia APEX en 2020, ha ayudado a empresas a conseguir más de 2,700 millones de dólares en contratos, lo que ha impulsado la creación de más de 25,000 puestos de trabajo.

Ortiz, a su vez, fue nombrado por la revista Negocios Now como uno de los 40 líderes latinos menores de 40 años, clase de 2025, que reconoció su dedicación al acceso equitativo y al empoderamiento económico. Es además miembro de la junta directiva de Bellas Fashionista Foundation, Sigma Phi Rho Fraternity Inc., y otras fundaciones donde promueve la tutoría y el avance de la comunidad.

En un futuro no muy lejano, Ortiz se ve como líder de una organización sin fines de lucro grande.

“Ayudando a mi comunidad”, dijo. “No lo veo como trabajo, sino como una forma de ayudar al prójimo”.