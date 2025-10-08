Gareth Bale lanzó elogio a Nueva York y pidió a la MLS invertir más dinero para atraer jugadores

Retirado del fútbol profesional desde hace casi dos años, Gareth Bale no olvida su paso por la Major League Soccer. El galés elogió el magnetismo de ciudades como Nueva York, pero advirtió que sin una inversión seria por parte de la MLS, será difícil atraer a las grandes figuras que pueden elevar el nivel competitivo y el espectáculo del torneo.

En una conversación con Front Office Sports, el exdelantero de 36 años habló sobre su paso por la MLS y el patrón de contratación existente en la competición. Bale recordó que llegó al final de su carrera, aunque le hubiese gustado hacerlo antes.

¿El problema? Los salarios. La exestrella de Real Madrid fue tajante y reconoció que mientras la MLS no suba la inversión para competir salarialmente con las ligas de Europa, a Estados Unidos seguirán llegando jugadores en el ocaso de sus carreras.

“Desafortunadamente, muchos jugadores llegan al final de sus carreras. Yo hice lo mismo, pero disfruté mucho mi tiempo aquí; de hecho, desearía haber venido antes. Pero si te ofrecen mucho más dinero en Europa, lamentablemente no vas a aceptar un salario menor para venir aquí y hacer crecer el juego”, explicó.

“A todos nos encantaría hacer eso, pero no es viable. Al fin y al cabo, es un trabajo. Pero si se puede invertir más dinero en el fútbol de la MLS y atraer a más jugadores, porque se tienen las ciudades, los estadios, la afición. Pero algo no cuadra todavía”, agregó.

Aunque vivió y jugó en Los Ángeles con LAFC, Bale manifestó que uno de los atractivos de la MLS está en ciudades como Nueva York o Texas, a las que se puede ir sin un contexto futbolístico de por medio.

“Me encantó mi tiempo en Los Ángeles. Me encantó viajar a esas ciudades tan diferentes. Son icónicas. Ir a Nueva York, jugar en Los Ángeles, ir a Texas. Son lugares geniales para visitar, sin mencionar jugar al fútbol”, dijo.

El galés confesó que su adaptación a Los Ángeles junto a su esposa e hijos se hizo sencilla y calificó a la ciudad como increíble. También, destacó el campeonato de la MLS conquistado con LAFC.

“El atractivo de vivir en una gran ciudad es increíble. Para mí, poder venir a vivir a Los Ángeles y experimentarlo. Vivir allí con mis hijos, mi esposa, mi familia y yo fue genial. Y luego jugar y experimentar otras cosas fue genial. Y tuve la suerte de ganarlo todo con el LAFC esa temporada. Así que cumplí con todos los requisitos”, finalizó.

Gareth Bale jugó en Los Angeles FC (LAFC) durante seis meses, desde junio de 2022 hasta enero de 2023, cuando anunció su retiro del fútbol profesional. Debutó en julio de 2022 y jugó un total de 13 partidos, anotando tres goles.

Uno de esos tantos fue el recordado gol de cabeza en el minuto 128 de la final de la MLS Cup contra Philadelphia Union, que forzó la tanda de penales. LAFC ganó el título, y Bale se despidió como campeón. También ganó el Supporters’ Shield 2022, que premia al equipo con mejor récord en temporada regular.

En LAFC, Bale tuvo un salario de aproximadamente $2 millones de dólares por temporada, una cifra muy inferior a los $17 millones anuales que cobraba en el Real Madrid.



