Hermana de Dolly Parton pide rezar por la artista

A finales de septiembre, Dolly Parton pospuso los conciertos que tenía programados para diciembre en Las Vegas, Nevada. La cancelación se dio para atender problemas de salud.

Esta noticia alertó a los fanáticos, en el comunicado escribió: “Como muchos de ustedes saben, he estado lidiando con algunos desafíos de salud, y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos“.

La preocupación de los fanáticos se hizo más grande cuando la hermana menor de la Parton, Freida, hizo una publicación en Facebook en la que pedía a todos que rezaran por ella.

“Anoche, estuve toda la noche rezando por mi hermana, Dolly”, escribió en la publicación. “Realmente creo en el poder de la oración, y me han llevado a pedir a todo el mundo que la ama que sea guerrera de oración y oren conmigo”.

Freida se tiene cuenta de que su publicación había generado angustia entre sus seguidores, por lo que tuvo que hacer una nueva para tranquilizarlos a todos.

“Quiero aclarar algo. No quería asustar a nadie o hacerlo sonar tan grave cuando pido oraciones por Dolly. Ella ha estado un poco mal, y simplemente pedí oraciones porque creo firmemente en el poder de la oración. No fue más que una hermana pequeña pidiendo oraciones por su hermana mayor. Gracias a todos por levantarla”, dijo.

Por los momentos no se han dado detalles sobre los problemas de salud que tiene la cantante de 79 años, y tampoco cuáles son los procedimientos a los que tiene que someterse.

Dolly Parton tenía programados seis shows en The Colosseum en Caesars Palace, Las Vegas.

