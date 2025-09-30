Dolly Parton pospone sus conciertos en Las Vegas por problemas de salud

La cantante de country Dolly Parton anunció que reprogramará su esperada residencia en Las Vegas, originalmente prevista para diciembre de este año, debido a “desafíos de salud”.

La artista de 79 años compartió la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales, explicando que, por recomendación médica, deberá someterse a ciertos procedimientos que le impedirán ensayar y montar el espectáculo como lo tenía planeado.

La residencia, titulada ‘Dolly: Live in Las Vegas’, estaba programada del 4 al 13 de diciembre en The Colosseum del Caesars Palace, coincidiendo con las Finales Nacionales de Rodeo. Ahora, las seis presentaciones se realizarán en septiembre de 2026.

“Como muchos de ustedes saben, he estado lidiando con algunos desafíos de salud, y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos“, explicó Parton.

“Como bromeé con ellos, debe ser hora de mi revisión de 100 mil millas, ¡aunque no es el viaje habitual para ver a mi cirujano plástico!”, agregó con su característico sentido del humor.

La intérprete de ‘Jolene’ señaló que la decisión también obedece a su compromiso con el público.

“No podré ensayar ni montar el espectáculo que ustedes se merecen, y sé que han pagado bastante dinero para verme”.

La producción informó que los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas, y quienes lo prefieran podrán solicitar un reembolso.

Esta es la segunda vez en el mes que Parton se ve obligada a modificar su agenda. A comienzos de septiembre canceló su presencia en un evento de Dollywood, su parque temático en Tennessee, debido a un cálculo renal que derivó en una infección.

Aunque Parton ofrece presentaciones ocasionales, no realiza una gira completa desde el ‘Pure & Simple Tour’ de 2016.

Sin embargo, la artista mantiene una agenda activa: el 11 de noviembre lanzará su libro ‘Star of the Show: My Life on Stage’, y en 2026 está previsto el estreno en Broadway de un nuevo musical inspirado en su vida.

Sigue leyendo: