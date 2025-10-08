Hija de Robin Williams pide a los fans que dejen de mandarle videos de su padre creados con IA

La hija del fallecido Robin Williams, Zelda Williams, recurrió a sus redes sociales para pedir a los fans que dejen de enviarle videos generados con IA que recrean la voz o la imagen del comediante, a más de una década después de su muerte.

En una serie de historias publicadas en Instagram este lunes, la cineasta, de 36 años, expresó su molestia por la creciente tendencia de manipular la imagen de su padre con fines virales. Además de calificar este tipo de videos como una “pérdida de tiempo y energía”, dejando claro que su padre, jamás habría aprobado la manipulación de su imagen.

“Por favor, dejen de enviarme vídeos de IA de papá. Dejen de creer que quiero verlo o que entenderé, no lo haré. Si solo estás tratando de trolearme, he visto cosas peores, me restringiré y seguiré adelante. Pero por favor, si tienes algo de decencia, deja de hacerle esto a él y a mí, incluso a todos, punto. Es tonto, es una pérdida de tiempo y energía, y créeme, no es lo que él quisiera”, aseguró.

La directora de la película ‘Lisa Frankenstein’ extendió su crítica hacia el uso indiscriminado de herramientas de inteligencia artificial para recrear a celebridades fallecidas, un fenómeno que ha ganado popularidad en los últimos años.

“No están haciendo arte, están haciendo ‘salchichas’ asquerosas y ultraprocesadas con la vida de seres humanos”, escribió en otra publicación. “La IA no crea, recicla lo peor del pasado para ser consumido. Solo sirve para que algunos consigan likes y manipulen a la gente”, mencionó.

Aunque Robin Williams falleció en 2014, sigue siendo una de los actores más queridos del cine y la comedia. Sin embargo, todo parece indicar que para su hija, preservar su memoria implica respetar su legado sin recurrir a recreaciones digitales que desvirtúan lo que su padre representó.

