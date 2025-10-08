Jurado ordena a Johnson & Johnson pagar $966 millones por nuevo caso de cáncer de talco

Un jurado de Los Ángeles condenó este lunes a la empresa Johnson & Johnson a pagar $966 millones de dólares, luego que encontró evidencia suficiente de que sus productos de talco derivaron en mesotelioma, un tipo de cáncer, que cobró la vida de Mae Moore. El veredicto ha intensificado intensificando la controversia sobre el impacto de estos productos en la salud.

La familia de Mae Moore decidió demandar al gigante de productos para la salud en 2021, luego que la mujer de 88 años murió ese mismo año, ante un tribunal en California. Los deudos argumentan que los productos de talco para bebés de J&J contenían fibras de asbesto que le causaron un cáncer poco común, que finalmente le provocó la muerte.

Johnson & Johnson anuncia apelación inmediata contra ‘ciencia basura’

De acuerdo con el veredicto, el jurado ordenó a J&J pagar 16 millones de dólares en daños compensatorios y 950 millones de dólares en daños punitivos. Sin embargo, esta sentencia podría modificarse, debido a que la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los daños punitivos generalmente no deben ser más de nueve veces los daños compensatorios.

Erik Haas, vicepresidente mundial de litigios de Johnson & Johnson, declaró en un comunicado que la compañía planea apelar de inmediato la sentencia y la calificó como un veredicto “atroz e inconstitucional”.

“Los abogados demandantes en este caso Moore basaron sus argumentos en ‘ciencia basura’ que nunca debería haber sido presentada al jurado”, dijo Haas.

En cambio, la empresa ha afirmado que sus productos son seguros, no contienen asbesto y no causan cáncer. J&J dejó de vender talco para bebés tradicional en EE. UU. en 2020 y optó por un producto a base de almidón de maíz, ya que el mesotelioma se ha relacionado con la exposición al asbesto.

El grave embrollo legal sobre los productos de J&J

Por su parte, Trey Branham, uno de los abogados de la familia de Moore, dijo después del veredicto que su equipo tiene la “esperanza de que Johnson & Johnson finalmente acepte la responsabilidad por estas muertes sin sentido“.

J&J enfrenta demandas de más de 67,000 personas que aseguran que recibieron diagnósticos de cáncer después de usar talco para bebés y otros productos de talco de la empresa. Mientras que un pequeño grupo alega haber desarrollado mesotelioma por utilizar sus productos. La mayoría de las reclamaciones son por casos de cáncer de ovario.

Ante la oleada de demandas, J&J ha buscado resolver el litigio mediante la quiebra, pero su propuesta ha sido rechazada tres veces por los tribunales federales. De hecho, las demandas que alegaban que el talco causaba mesotelioma no formaron parte de la última propuesta de quiebra.

La compañía ya había resuelto algunos de esos reclamos, pero no ha logrado acuerdos a nivel nacional, por lo que muchas demandas por mesotelioma han llegado a juicio en varios estados en los últimos meses. En 2024, J&J recibió varios veredictos adversos por casos de mesotelioma, pero el del lunes está entre los más grandes. También ha logrado ganar algunos juicios, incluido uno la semana pasada en Carolina del Sur.

También ha tenido éxito en reducir algunas de las indemnizaciones en apelación, incluido un caso de Oregon donde un juez estatal anular un veredicto de $260 millones de dólares y celebrar un nuevo juicio.

