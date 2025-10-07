Hombre herido en incidente con Mark Sánchez demanda al exjugador y a FOX Sports tras salir del hospital

El caso de Mark Sánchez está lejos de terminar y ahora suma un nuevo episodio mediático. La presunta víctima del exjugador de New York Jets salió el pasado lunes del hospital. El hombre de 69 años presentó una demanda contra la exestrella de la NFL y la corporación FOX.

Los abogados de Perry Tole, un camionero repartidor de aceite comestible, informaron que su cliente fue dado de alta del hospital el pasado lunes. No obstante, detallaron que las heridas son considerables y todavía tiene dificultades en el habla.

En declaraciones a la cadena TMZ Sports, Erik May y Eddie Reichert advirtieron que la recuperación de Tole será un arduo camino. “Ya fue dado de alta, está recuperándose y tiene esperanza de recuperar la función para poder hablar”, dijo May.

Mark Sanchez's Alleged Victim Released From Hospital, Long Road to Recovery, Lawyer Says | Click to read more 👇 https://t.co/VBSvPDnh8G pic.twitter.com/QTo1hPr7jt — TMZ Sports (@TMZ_Sports) October 7, 2025

“Ahora mismo tiene muchas dificultades para comunicarse por una profunda herida en el rostro que afectó su mandíbula, lengua y boca. Está descansando en casa, pero esperamos que necesite más tratamiento médico y seguimiento a largo plazo”, añadió.

Las heridas y el proceso de recuperación que tendrá que enfrentar le imposibilitarán de asistir a la boda de su hijo este fin de semana. May incluso hizo público que Tole recibió la ciudadanía estadounidense en septiembre.

“Estamos muy agradecidos de que siga con vida (…) cada vez que un hombre de 69 años se ve envuelto en una pelea, uno se preocupa por las consecuencias para su salud. No es común enfrentarse a un exatleta profesional de 6 pies y 230 libras”, reflexionó May.

Demanda contra FOX y Mark Sánchez

El equipo jurídico de Tole también informó sobre una demanda contra Mark Sánchez por asalto a vehículo y agresión; y contra la compañía FOX por contratación negligente, retención y supervisión.

La querella contra el exjugador de New York Jets alega que sufrió “desfiguración permanente, pérdida de funciones, otras lesiones físicas, angustia emocional y otros daños”.

Con respecto a FOX, argumenta que la empresa posiblemente conocía de la tendencia de Sánchez al “consumo de alcohol y su conducta dañina.” Los abogados de Tole no especificaron cuánto dinero están reclamando.

Sánchez, que ahora es comentarista de FOX Sports, se encontraba en la ciudad para la transmisión del duelo entre Las Vegas Raiders e Indianapolis Colts. No obstante, fue reemplazado por Brady Quinn tras el incidente.

El pasado lunes, las autoridades de Indianápolis ofrecieron una rueda de prensa en la que acusaron al exjugador de un delito de agresión grave nivel 5. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta seis años de prisión y una multa de $10,000 dólares.

El pasado sábado por la noche, Sánchez irrumpió en un vehículo exigiendo que lo movieran, alegando haber hablado con el gerente del hotel. El conductor, al notar su estado de ebriedad, intentó llamar a su supervisor, pero fue bloqueado, lo que desató una pelea.

El forcejeo escaló y Sánchez habría arrojado al conductor contra una pared y luego al suelo. Este respondió con gas pimienta y, al ver que seguía avanzando, lo apuñaló varias veces. El exjugador logró huir hasta un bar cercano, donde recibió primeros auxilios antes de ser trasladado en ambulancia.



