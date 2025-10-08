Los disfraces de Halloween más populares para niños en 2025

Con Halloween a solo un mes de distancia, los niños ya comienzan a soñar con sus disfraces para la noche más terrorífica del año.

Este 2025, las tendencias van mucho más allá de los tradicionales Ghostface y las princesas de Disney. Los personajes de películas, series de televisión y videojuegos que dominaron la cultura pop este año se perfilan como las opciones favoritas para los más pequeños.

Desde producciones originales de Netflix hasta fenómenos virales en redes sociales, pasando por clásicos renovados del cine y los videojuegos, la variedad de opciones es impresionante. Ya sea que prefieras comprar en línea o crear un disfraz casero desde cero, aquí te presentamos las tendencias que dominarán Halloween 2025.

Wednesday: El fenómeno de Netflix que no para

La serie Wednesday de Netflix continúa siendo una de las opciones más populares entre los niños este año. La historia de Wednesday Addams, interpretada por Jenna Ortega, en la Academia Nevermore mientras intenta resolver un misterio que envolvió a sus padres 25 años atrás, ha cautivado a audiencias de todas las edades.

Los disfraces más solicitados incluyen el icónico look gótico de Wednesday Addams, su mejor amiga Enid con su estilo colorido y vibrante, y los clásicos personajes de Morticia y Gomez Addams. Además, muchos niños buscan complementar su disfraz con “La Cosa” (The Thing) como accesorio imprescindible.

Tiendas como Spirit Halloween, Walmart, Target y Amazon tienen amplia disponibilidad de disfraces de “Wednesday” tanto para niños como para adultos, con opciones que van desde versiones económicas hasta réplicas más elaboradas.

El personaje de Wednesday se ha convertido en uno de los favoritos de las niñas para Halloween. (Foto: Shutterstock)

Labubu: la sensación viral de 2025

Si hay algo que no ha pasado desapercibido este año, son los Labubus. Estos muñecos de peluche que parecen un cruce entre un conejo y un gremlin se han convertido en un fenómeno global. Los encuentras en mochilas, bolsos, llaveros y ahora, inevitablemente, en Halloween.

Aunque Pop Mart no ha lanzado un disfraz oficial de Labubu, han comenzado a circular versiones no oficiales de disfraces tipo mascota en línea. Para quienes prefieren crear su propio disfraz, la combinación es relativamente sencilla: un jumpsuit de conejo, orejas de conejito y unos dientes de vampiro de plástico para recrear sus característicos colmillos afilados.

Es importante tener cuidado al buscar disfraces de Labubu, ya que varios artistas y vendedores también ofrecen ropa de Halloween para los propios muñecos Labubu, lo que puede generar confusión al realizar búsquedas en línea.

Minecraft: el clásico que nunca pasa de moda

Con el lanzamiento de la película de “Minecraft” previsto para abril de 2025, se espera que los disfraces inspirados en este videojuego icónico sean especialmente populares este Halloween. Los personajes más buscados incluyen a Steve, el Creeper, el Enderman y el siempre divertido Chicken Jockey, un zombie montando un pollo.

La variedad de opciones es amplia, desde disfraces completos hasta accesorios individuales como máscaras y herramientas características del juego. Spirit Halloween, Walmart, Target y Amazon ofrecen múltiples versiones de estos disfraces, con diferentes rangos de precio y calidad.

Squid Game: el drama coreano que conquista Halloween

Las producciones originales de Netflix dominan claramente las listas de disfraces más deseados este año. Squid Game continúa siendo una opción popular, especialmente con el reciente lanzamiento de su segunda temporada a finales de 2024 y la tercera hace un par de meses.

Los disfraces más buscados incluyen a los misteriosos guardias enmascarados, los jugadores con sus icónicos buzos deportivos y Young-hee, la gran muñeca animatrónica que apareció en las primeras temporadas de la serie.

Spirit Halloween, Walmart, Target y Spencer’s ofrecen estos tipos de disfraces. Netflix también vende su propia línea oficial de mercancía de Squid Game, incluyendo buzos personalizables para jugadores que permiten añadir el número deseado.

Los guardias de Squid Game son uno de los disfraces preferidos de chicos y grandes. (Foto: Shutterstock)

Fortnite: diversión y color en formato videojuego

Los videojuegos son una fuente inagotable de inspiración para disfraces, y Fortnite lidera esta categoría. El popular juego en línea cuenta con innumerables personajes que se traducen en disfraces cómicos y llamativos.

Entre los favoritos se encuentran Peely, el hombre plátano; Big Dill, un pepinillo gigante; The Brat, un hot dog tipo hermano de fraternidad; y Fishstick, un pez naranja con atuendo pirata. La variedad es tal que prácticamente cualquier niño puede encontrar un personaje de Fortnite que le guste.

Spirit Halloween, Walmart, Target, Amazon y varios otros minoristas ofrecen una amplia gama de disfraces de Fortnite, desde opciones sencillas hasta versiones más elaboradas con múltiples accesorios.

Wicked: magia y amistad en verde y rosa

Anticipándose al estreno de la secuela de Wicked programada para noviembre de 2025, los disfraces de Glinda y Elphaba están volando de los estantes, según reportes de Spirit Halloween. La historia de estas dos amigas en el mundo de Oz ha capturado la imaginación de niños y adultos por igual.

Los minoristas como Spirit Halloween, Target y Walmart ofrecen una variedad de disfraces de “Wicked”, incluyendo los icónicos vestidos de Glinda y Elphaba, además de sus uniformes estudiantiles de Shiz University.

Más opciones populares

Otros disfraces que están ganando popularidad incluyen personajes de Lilo y Stitch, con opciones de Stitch, Angel y Lilo disponibles en múltiples tiendas. Para los amantes del terror más extremo, Art the Clown de la franquicia Terrifier se perfila como una opción para adolescentes y adultos jóvenes que buscan algo más aterrador.

Este Halloween 2025 promete ser diverso, colorido y lleno de referencias a la cultura pop que ha marcado el año.

Sigue leyendo:

* Aranceles de Trump provocarán aumento récord en disfraces y accesorios para Halloween

* Tours de fantasmas en Nueva York: misterio, historia y escalofríos en Halloween

* Halloween, la noche cuando Nueva York supera su propia desfachatez