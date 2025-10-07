Aranceles de Trump provocarán aumento récord en disfraces y accesorios para Halloween

La política arancelaria promovida por la administración de Donald Trump está generando un impacto profundo en la industria de Halloween, que está a tres semanas de hacer su aparición y que han puesto a algunas empresas dedicadas a suministrar los productos relacionados, a enfrentar fuertes pérdidas y un aumento inminente en los precios para los consumidores.

Los impactos más graves los reportan las pequeñas o medianas empresas. Sin embargo, este jugoso negocio está padeciendo una grave sangría, que comenzó cuando el Gobierno de Donald Trump inició una guerra comercial con China.

En esta industria en particular, la Asociación de Halloween y Disfraces indicó que aproximadamente el 90% de los productos de Halloween contienen al menos un componente fabricado en el extranjero, particularmente procedente de China. A partir de abril, Trump impuso aranceles unilaterales sobre la mayoría de los productos chinos que van del 20% al 145%, antes de reducirlos al 30% en mayo.

Estas tarifas provocaron que muchos importadores suspendieran sus pedidos en abril, tras considerar que el costo era excesivo para preparar su producción rumbo a la temporada de Halloween. Como resultado, el inventario para Halloween será más limitado y los artículos costarán más. Mientras que las estimaciones de compra para este año alcanzan una cifra récord de $ 114.45 dólares por persona, de acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas (NRF), un incremento de $11 más que el año pasado.

Sin embargo, el argumento de la administración federal es que su prioridad económica es fomentar los “buenos empleos” y la “industria en auge”, no las “importaciones chinas baratas”.

“El presidente Trump se comprometió a usar aranceles para igualar las condiciones, combatir el contrabando de fentanilo y restaurar la grandeza estadounidense”, planteó el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado.

“El aumento de los salarios reales, los acuerdos comerciales históricos y los billones de dólares en compromisos de inversión para realizar y contratar en Estados Unidos demuestran que la agenda de ‘Estados Unidos Primero’ del presidente Trump está dando sus frutos al pueblo estadounidense de las maneras que más importan”, agregó.

Experimentando el terror financiero

Uno de estos ejemplos es el almacén de Chris Zephro, Trick or Treat Studios, en Santa Cruz, California, lleno de máscaras de látex, accesorios de famosas sagas de terror como ‘Saw’ o del apocalipsis zombi.

“El terror no es necesariamente Halloween. Es un estilo de vida”, dijo Zephro en entrevista con la cadena CNN. Su negocio produce e importa productos que se venden a más de 10,000 minoristas en todo el mundo, el 65% de su mercado se encuentra en Estados Unidos. Sin embargo, en lo que va del 2025, ha tenido que pagar más de $800.000 en aranceles.

Con estos costos adicionales, Zephro reconoció que ha tenido que despedir a 15 empleados por primera vez desde que cofundó su empresa en el 2010, en lo que él definió como “uno de los peores días de mi vida”.

“Son amigos míos. Conozco a sus familias y espero que vuelvan. Desafortunadamente, al final, el negocio sobrevive o no. Y sé de varias empresas de nuestro sector que han tenido que cerrar”, lamentó Zephro, quien también funge como tesorero de la Asociación de Halloween y Disfraces.

Zephro, sin embargo, dijo que las políticas de Trump perjudican a empresas estadounidenses como la suya.

“Me encantaría tener una conversación a puertas cerradas con Trump, porque no es idiota. Tomó las mismas clases que yo en la escuela de negocios, así que dejemos de lado el tema”, dijo. “Esto es economía básica. Los aranceles los pagan los importadores”.

Cuida tu economía con los precios para Halloween

Ante el alza de precios en disfraces y accesorios, hay personas que han recurrido a la creatividad. “Es simplemente ridículo. No podemos permitirnos esto. Mucha gente no podrá permitirse un disfraz este año”, dijo Reyna Hernández, madre de un pequeño de seis años que decidió confeccionar un disfraz de Carl de ‘The Walking Dead’ para su hijo de seis años.

Aun cuando decidió distribuir las compras para abaratar su gasto, tuvo que comprar un sombrero apropiado en Phantom Halloween, que le costó US$ 30.

Los consumidores están conscientes de que tendrán que gastar más: una encuesta de la NRF reveló que el 79% de los compradores de Halloween prevén pagar más este año, por efecto de los aranceles.

Si bien los importadores absorben parte del costo inicial (entre 60% y 70%) y el resto lo transfieren a sus compradores.

“La idea es mantener los precios el mayor tiempo posible, sabiendo que debido a los aranceles las cosas van a subir”, indicó Ryan Goldman de Phantom Halloween. “Pero no queremos que los costos sean del 100% en todos los productos. Eso no es justo”.

Estimó que el costo de los disfraces este año se elevará entre $5 y $10, aunque dijo que intentará mantener el precio de los disfraces de niño. Sin embargo, reconoció que es complicado no incrementar los precios s de los artículos producidos fuera de China.

En el caso de Zephro, se abastece a través de una fábrica mexicana que produce sus máscaras de látex, ya que actualmente no están sujetas a aranceles. Lo mismo que algunos productos de maquillaje, provenientes de Vietnam, India o el Reino Unido.

Mientras tanto, Goldman decidió no encargar accesorios ni decoración enormes y complejos, como un muñeco animatrónico de grandes dimensiones que exhibe en su tienda, llamado ‘Cagey el Payaso’. Un muñeco de 1.9 metros de altura que sostiene a un niño que grita en una jaula y que el año pasado se vendió en $399.99. Este año, Goldman indicó que habrían costado cerca de $600.

Zephro también detuvo la producción de una serie de figuras de acción a escala 1/6, ya que no se podrían vender a precios más altos. Las que importó antes de los aranceles son las únicas que quedan por ahora.

