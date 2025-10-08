Marjorie Taylor Greene redobla apuesta sobre la atención médica en la lucha del cierre del gobierno

La representante Marjorie Taylor Greene no se retracta de su ruptura con sus colegas republicanos sobre la atención médica, algo que sacudió a Washington.

En una entrevista, Greene republicana por el estado de Georgia, acusó a su partido de no tener un plan de atención médica y alego que deberían estar trabajando para solucionar el problema ahora.

“Cuando se llega al punto en que las familias gastan entre $1,500 y $2,000 al mes y esperan aumentos en sus primas de seguro, creo que eso es imperdonable”, expresó.

Los líderes republicanos en el Congreso están esforzándose desesperadamente para mantener la unión dentro de sus filas, mientras los republicanos trabajando para reabrir el gobierno federal sin hacer concesiones a los demócratas.

Asimismo, Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes y republicano por Louisiana, rechazó el argumento de Greene, afirmando que ella no está informada sobre el tema.

“La congresista Greene no forma parte de los comités de jurisdicción que tratan esos temas especializados y probablemente no esté al tanto de algunos de ellos”, explicó Johnson a la prensa en el Capitolio.

En vez de dar un paso atrás ante las críticas de los líderes del partido, Greene decidió redoblar su apuesta.

“La realidad es que nunca hablan de ello. Y ese comité que trabaja, por ejemplo, en seguros médicos y la industria, eso no ocurre en un centro de seguridad. No es ningún secreto”, dijo Greene, agregando que Johnson no se ha puesto en contacto con ella para hablar de sus preocupaciones.

“Lo que me molesta es que mi partido no tiene una solución”, manifestó Greene. “No es algo de lo que hablemos a menudo, pero es una realidad para los estadounidenses, y es algo que no creo que podamos ignorar. Quiero, de verdad, quiero solucionarlo”.

Greene no está de acuerdo con la estrategia de los demócratas de votar contra un proyecto de ley de financiación a corto plazo para reabrir el gobierno a los niveles de gasto actuales sin ningún cambio de política, pero indicó que eso no debería impedir de su partido negocie con ellos para hallar una solución sobre las primas de atención médica.

“El problema del seguro médico está ocurriendo ahora mismo. Las primas van a subir”, manifestó.

En ese sentido, dejó claro que el Congreso debería volver a aprobar 12 proyectos de ley de asignaciones anuales que se enfoquen en partes específicas de la administración y permitan cambios en las políticas y el gasto, en vez de extender el status quo en la financiación del gobierno.

“Personalmente, estoy en contra del cierre del gobierno. Realmente quiero que se aprueben las asignaciones presupuestarias”, expresó Greene.

Para dar luz verde a los proyectos de ley de asignaciones presupuestarias, la Cámara necesitaría estar en sesión. No obstante, Johnson insistió que no volverá a realizar una sesión y seguir con esa labor, señaló.

Greene apuntó que el Senado tiene parte de la culpa y que los republicanos, con su mayoría de 53-47, podrían poner fin al cierre inmediatamente eliminando el obstruccionismo legislativo, que requiere 60 votos para aprobar la mayoría de las leyes.

“Pueden reabrir el gobierno cuando quieran. Pueden usar la opción nuclear en el Senado. Pueden reabrir el gobierno. Esto es puro dramatismo y teatro político, así que estoy dispuesta a denunciarlo también”, dijo.

