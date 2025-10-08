Qué debes saber antes de comprar una televisión en Costco

Comprar una televisión en Costco puede parecer una gran oportunidad para ahorrar, especialmente con las promociones exclusivas para socios. Sin embargo, antes de llenar el carrito, conviene conocer algunos detalles importantes sobre cómo funciona la venta de electrónicos en esta cadena y por qué sus modelos suelen ser diferentes a los que se encuentran en otras tiendas.

Modelos exclusivos y diferencias técnicas

A diferencia de otros minoristas, Costco ofrece televisores con configuraciones exclusivas, es decir, versiones que solo se venden dentro de sus tiendas o en su página web.

Esto significa que un mismo modelo puede tener ligeras variaciones con respecto a los que se ofrecen en Best Buy, Walmart o Amazon, lo que dificulta comparar precios o hacer ‘price match’.

Algunos de estos cambios pueden incluir menos puertos HDMI, variaciones en el tipo de panel o ajustes en el software, como versiones limitadas del sistema inteligente o la ausencia de ciertas aplicaciones preinstaladas.

No obstante, Costco compensa estas diferencias con precios más bajos y beneficios adicionales, como garantías extendidas o políticas de devolución más amplias.

Beneficios y restricciones de la membresía

Para aprovechar las ofertas en televisores y otros artículos, es necesario tener una membresía activa de Costco.

La suscripción básica cuesta $65 dólares al año, mientras que el nivel Ejecutivo asciende a $130 dólares, incluyendo una bonificación anual del 2% en compras elegibles.

Sin embargo, antes de decidirte, conviene evaluar si realmente vale la pena el gasto de la membresía.

Aunque algunos almacenes permiten compras ocasionales a no socios, esto no aplica de forma general y depende de cada ubicación.

En la mayoría de los casos, solo los miembros pueden acceder a descuentos, garantías especiales y servicios postventa.

Valor agregado en servicio y garantías

Uno de los puntos fuertes de Costco es su servicio al cliente y políticas de devolución, consideradas entre las más flexibles del mercado.

Los televisores suelen incluir una garantía adicional de un año proporcionada por la propia tienda, además de la que ofrece el fabricante.

En algunos casos, los socios también pueden acceder a asistencia técnica gratuita o a la extensión de garantía mediante el uso de la tarjeta de crédito de Costco.

Sigue leyendo:

– El curioso significado del nombre de los supermercados ALDI

– Los supermercados más caros de EE.UU.

– Cómo te ayuda el método 5-4-3-2-1 para ahorrar en el supermercado