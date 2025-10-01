Cómo te ayuda el método 5-4-3-2-1 para ahorrar en el supermercado

Hacer las compras sin una lista puede terminar en un carrito lleno de productos innecesarios y un gasto mayor al previsto. Para evitarlo, el chef Will Coleman, conocido en TikTok como @chefwillco, propone una fórmula sencilla que promete ordenar las compras y cuidar el bolsillo: el método 5-4-3-2-1.

En qué consiste el método

La regla es muy simple: elegir cinco verduras, cuatro frutas, tres proteínas, dos salsas y un grano.

A eso se suma un ‘extra divertido’, que puede ser cualquier antojo personal.

Según Coleman, esta estrategia no solo ayuda a gastar menos, también fomenta una alimentación más equilibrada y reduce el desperdicio de alimentos.

“Es una forma de subir de nivel tu manera de hacer las compras y de evitar errores que después afectan tanto al bolsillo como a la despensa”, explicó el chef, que cuenta con más de 20,000 seguidores en TikTok.

Ventajas y flexibilidad

El método busca dar estructura sin imponer restricciones estrictas.

Las verduras pueden ir desde zanahorias y cebollas frescas hasta guisantes congelados o frijoles enlatados.

Lo mismo ocurre con las frutas, que pueden adaptarse a la temporada o a lo que haya en oferta.

En cuanto a proteínas, el abanico va desde pollo molido hasta tofu o requesón para quienes optan por opciones vegetarianas.

Coleman aclara que esta técnica no es infalible: “Si compras para una familia, probablemente debas duplicar las cantidades. Pero la lógica detrás del método sigue funcionando”.

Ahorro y planificación

Aplicar el 5-4-3-2-1 es útil tanto para una visita improvisada al supermercado como para planear las comidas de toda la semana.

Al final, el resultado es un carrito con productos variados, balanceados y fáciles de combinar, sin el exceso de gastos en artículos que luego quedan olvidados en la alacena.

