¿Eres elegible para el programa STAR? Descubre cómo recibir hasta $1,500 en octubre

En octubre de 2025, el programa STAR de Nueva York llegará como un alivio financiero con pagos de hasta $1,500 para propietarios elegibles, familias y adultos mayores ante la creciente presión fiscal y por el aumento en el costo de la vida en el estado.

¿Qué es el programa STAR de Nueva York?

El School Tax Relief, conocido popularmente como STAR, es un beneficio diseñado para reducir la carga de los impuestos escolares a los propietarios de vivienda en Nueva York. Su objetivo consiste en apoyar a las familias y adultos mayores que tienen su casa principal al interior del estado.

Este programa se divide en dos modalidades:

Basic STAR: Para propietarios de cualquier edad con ingresos moderados o

Para propietarios de cualquier edad con ingresos moderados o Enhanced STAR (E-STAR): Diseñado para personas mayores de 65 años que cumplan requisitos de edad e ingresos más estrictos

En ambos casos, el beneficio se distribuye como un crédito fiscal directo, (ya sea cheque o depósito) o como exención en el pago del impuesto escolar, dependiendo de cada situación.

Requisitos de elegibilidad para el programa STAR de octubre 2025

Para acceder al beneficio Basic STAR debes:

Ser propietario de la vivienda beneficiaria y habitarla como residencia principal

Que los ingresos combinados de los dueños y sus cónyuges que vivan en el inmueble no superen los $500,000 anuales

Este beneficio no tiene requisito de edad

La cantidad exacta de dinero que se entrega por este programa puede variar según el distrito escolar y el año

Para acceder al beneficio Enhanced STAR:

Este esta modalidad entrega hasta $1,500 como una modalidad mejorada. Este beneficio suele ser mayor que el del Basic STAR y se enfoca en apoyar a adultos mayores con ingresos limitados.

Sus requisitos son:

Tener 65 años o más al 31 de diciembre de 2025

Que los ingresos combinados no excedan los $107,300 anuales

Que la propiedad sea la residencia principal del solicitante

Cómo recibir el apoyo por el programa STAR de New York

Para solicitar el apoyo del programa STAR los aspirantes deben registrarse en el portal del programa estatal y enviar la documentación antes de las fechas límite establecida por cada condado.

Mientras que las personas que ya lo reciben, solo deben asegurarse de actualizar sus datos para mantener la elegibilidad.

¿De qué forma se entrega el programa STAR NY?

Los nuevos solicitantes recibirán el beneficio como crédito fiscal, o bien, como un cheque o depósito directo.

Las personas que ya están registradas, pueden elegir entre usar estos recursos como exenciones fiscales.

Quienes cuentan con exenciones antiguas pueden conservarlas o, si lo prefieren, migrar al crédito fiscal y recibir el apoyo de manera directa por cheque o depósito bancario.

Recomendaciones finales para recibir el programa STAR

Verifica tu nivel de ingresos antes de aplicar para verificar si eres elegible

Si ya recibes Basic STAR y cumplirás 65 años, puedes solicitar tu cambio a la modalidad Enhanced STAR para acceder a un mayor beneficio

Mantén actualizados tus datos de residencia y de propiedad en los registros estatales para que el beneficio llegue al domicilio correcto y sin demoras

La fecha límite para muchas localidades es en los primeros meses del año, por lo que conviene aplicar con anticipación

