Venezuela realiza despliegue militar ante posible “agresión” de EE.UU.

Venezuela realizó un nuevo despliegue militar en dos regiones costeras del norte del país donde se ubica el principal aeropuerto, anuncio el ministro de Defensa, quien apuntó que los ejercicios se realizan sobre la hipótesis de una “agresión militar” de Estados Unidos.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, indicó este miércoles que el país realiza ejercicios militares como precaución ante el despliegue naval en el mar Caribe que tiene EE.UU., lo que Caracas considera una “amenaza” y un intento de propiciar un “cambio de régimen”.

“Suponer la peor hipótesis”

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino López manifestó que no quiere producir “alarmismo”, sino “imprimir realismo a la situación”, luego de mencionar la “irracionalidad con la que actúa el imperialismo norteamericano”.

“Yo como líder militar tengo que estar suponiendo siempre la peor hipótesis y hablo aquí sin alarmismos (…), pero sí quiero alertar a la población que tenemos que prepararnos, porque la irracionalidad con la que actúa el imperialismo norteamericano no es normal”, afirmó el ministro de Defensa.

Asimismo, reiteró que Estados Unidos quiere “forzar un cambio de régimen” en Venezuela y por eso, añadió, “fabrican mentiras, despliegan buques de su Armada, despliegan aviones”, en referencia a la presencia militar en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, que el presidente Donald Trump justifica como una operación para combatir el narcotráfico que asegura proviene del país suramericano.

“Plan Independencia 200”

Este miércoles, Venezuela activó en los estados Carabobo y La Guaira, ubicados en el norte del país frente al mar Caribe, el “Plan Independencia 200”, anunciado en septiembre pasado, en medio de la tensión entre Caracas y Washington.

“Arrancó el ejercicio independencia 200, de activación integral de todos los planes de defensa y ofensiva permanente en la zona de defensa integral La Guaira y en la zona de defensa integral Carabobo”, detalló Nicolás Maduro, en un audio en Telegram, informó AFP.

El ministro de Defensa también dijo que “todos estos ejercicios” tienen la orientación de que Venezuela se prepare “cada día mejor” y que se ponga “dos, tres pasos adelante de la agresión y amenaza militar del imperialismo norteamericano”.

“Asegurar y proteger la zona de defensa”

“27 acciones territoriales, son 27 tareas para cumplir para asegurar integralmente y proteger a la Zona de Defensa Integral La Guaira y Carabobo, así iremos paso a paso afinando la maquinaria militar popular de este poderoso movimiento nacional por la defensa de nuestra paz, soberanía y nuestro derecho al futuro”, comentó Maduro, según AFP.

Según informó The New York Times, Trump canceló los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con Venezuela, instruyendo a su enviado especial, Richard Grenell, a detener todo acercamiento.

El presidente Nicolás Maduro desestimó que su homólogo estadounidense haya ordenado cancelar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con el país sudamericano.

Con información de DW y AFP

