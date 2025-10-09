Alerta en Nueva Jersey: un ganador podría perder $1.3 millones en la lotería

Un residente de Nueva Jersey podría estar a punto de perder un premio millonario de la Lotería estatal, tras no reclamarlo casi un año después del sorteo.

Según información retomada por Fox 29, funcionarios, un boleto del “Jersey Cash 5” con valor de $1.3 millones dólares está próximo a expirar a finales de octubre, y hasta ahora nadie ha presentado una reclamación.

El billete ganador fue vendido el 25 de noviembre de 2024 en un Wawa ubicado en 3303 Route 9, en Freehold, condado de Monmouth. La Lotería de Nueva Jersey recordó que los jugadores tienen exactamente un año desde la fecha del sorteo para reclamar sus premios. Si el afortunado dueño no aparece antes del límite, el dinero se perderá para siempre.

“Los jugadores deberían revisar sus boletos”, advirtió James Carey, director ejecutivo de la Lotería. “Hay múltiples formas para verificar si son ganadores. En más de una ocasión, hemos visto a personas encontrar boletos antiguos que resultan ser premiados”.

La fecha límite está muy cerca

De no presentarse el ganador antes del final de octubre de 2025, el boleto quedará invalidado. Por esa razón, la Lotería estatal lanzó una alerta pública instando a todos los jugadores a revisar cuidadosamente sus boletos de ese sorteo, incluso si creen que no ganaron.

Carey enfatizó que hay varias maneras de comprobar los números:

* En cualquier punto de venta autorizado de la Lotería de Nueva Jersey.

* En línea, a través del sitio web oficial.

* Mediante la aplicación móvil oficial, disponible para iOS y Android.

Las autoridades han insistido en que incluso los boletos guardados u olvidados pueden ser verificados fácilmente. “Nunca se sabe dónde podría estar ese boleto ganador: en una billetera, en el auto o en un abrigo de invierno”, recordó el funcionario.

Historias de suerte (y descuido)

Casos como este no son raros. En mayo de este año, un jugador del condado de Mercer descubrió un boleto olvidado del juego Mega Millions que tenía 4 meses de antigüedad. Al revisar los números, se dio cuenta de que había ganado $1 millón.

Sin embargo, no todos los casos terminan con un final feliz. Cada año, millones de dólares en premios de lotería quedan sin reclamar y se transfieren a fondos estatales o programas públicos, de acuerdo con la ley. En Nueva Jersey, ese dinero se destina a iniciativas educativas y a futuros sorteos, según los portavoces de la agencia.

Otros premios que están por vencer

La Lotería de Nueva Jersey también aprovechó para recordar que hay otros boletos ganadores cerca de su fecha límite:

* 1 de noviembre: boleto de “Jersey Cash 5” por $150,000, vendido en White Oak Liquors, Belleville (condado de Essex).

* 23 de noviembre: boleto de Powerball por $50,000, vendido en Stew Leonard’s, Paramus (condado de Bergen).

Ambos premios también expirarán si los jugadores no los reclaman dentro del plazo legal de un año.

Qué pasa si no se reclama el dinero

Si el premio de Freehold no es reclamado antes de la fecha límite, los $1.3 millones serán transferidos al fondo general de premios y a programas estatales de apoyo comunitario. Esto significa que el dinero no volverá al minorista que vendió el boleto ni a la Lotería directamente.

Para muchos jugadores, esta situación es una advertencia sobre la importancia de verificar los boletos después de cada sorteo. “Puede parecer algo insignificante, pero unos segundos para revisar los números pueden cambiar una vida”, comentó Carey.

Una oportunidad que podría cambiarlo todo

El sorteo del 25 de noviembre de 2024 ya cambió la vida de alguien, aunque esa persona aún no lo sepa. Si el dueño del boleto aparece antes del vencimiento, podrá reclamar el total del premio en las oficinas oficiales de la Lotería, luego de verificar su identidad y la autenticidad del boleto.

Mientras tanto, la agencia estatal insiste en un solo mensaje: “Revisa tus boletos”. Ese pequeño pedazo de papel, quizá olvidado en un cajón o en la guantera del auto, podría valer más de $1 millón.

