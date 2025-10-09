‘Era el alma de ese programa’: público de La Mesa Caliente lamenta despido de Myrka Dellanos

El público de La Mesa Caliente lamentó en la cuenta en Instagram del programa de Telemundo el despido de Myrka Dellanos, quien formaba parte de este show desde hace tres años.

En los comentarios se notó la sorpresa para la audiencia, que destacó el profesionalismo y trabajo en cámara de la periodista estadounidense.

“Este programa sin Myrka no es nada. Era el alma de ese programa, Dios la está protegiendo de esa mala energía que hay allí”, “Ese programa era demasiado bajo para ella, que es una gran profesional, con la universidad que tiene y el inglés, a ella le sobran muchas oportunidades de trabajo ya lo verán”, escribieron algunos usuarios.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Sacaron a la más fina, educada y decente en ese programa, todo muy mal con Telemundo, por Dios”, “Este programa de mal en peor… Myrka es la única periodista de verdad con preparatoria con un nivel académico increíble, pero bueno, a lo mejor le viene algo mejor… No hay mal que por bien no venga dice el dicho. Suerte Myrka”.

Se desconoce por qué despidieron a Myrka Dellanos

Todavía no queda clara la razón por la que la cadena decidió prescindir desde este 8 de octubre de la famosa conductora.

Sin embargo, en un comunicado, la empresa destacó los aportes que hizo a la pantalla chica.

“Myrka Dellanos ya no será parte del programa de las tardes de Telemundo, La Mesa Caliente. Myrka es una presentadora de televisión de gran talento, caracterizada por su profesionalismo y dedicación. Le agradecemos sus valiosas contribuciones al programa desde su lanzamiento, ayudando a posicionarlo como uno de los principales programas de las tardes en la televisión en español. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos”, escribieron.

Otro despido que ocurrió este miércoles fue el de Jessica Maldonado, reportera del programa Al Rojo Vivo, en la ciudad de Los Ángeles.

