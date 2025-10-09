Hombre mata a tiros a tres personas y luego de quita la vida en Texas

Un hombre en Houston, Texas, protagonizó un tiroteo en el que murieron cuatro personas, incluyendo el tirador, quien se quitó la vida tras los hechos que iniciaron en Sugar Land alrededor de la 1:00 p.m. del miércoles, así lo informaron las autoridades locales.

El Departamento de Policía de Sugar Land (SLPD) respondió inicialmente a un aviso de tiroteo, encontrando a una mujer detrás del volante de una camioneta blanca, que se había salido de la carretera con múltiples heridas de bala.

Detalles del trágico tiroteo

Aunque la situación se consideró inicialmente como un incidente automovilístico aislado, la policía confirmó posteriormente que la víctima y el atacante mantenían una relación personal: “Este incidente no fue un acto aleatorio de violencia al volante”.

Posteriormente, testigos presenciales asistieron a la víctima con primeros auxilios antes de su traslado a un hospital, pero fue declarada fallecida a causa de sus heridas.

Cerca de la 1:30 p. m., media hora después del tiroteo, el pistolero fue detectado a solo diez minutos de la primera escena. El teniente de la policía de Houston, Larry Crowson, informó a los medios que el sospechoso, a bordo de un Ford Escape gris, se vio envuelto en un altercado con un trabajador en un taller mecánico ubicado en el suroeste de Houston.

Asesinatos posteriores y suicidio del tirador

El agresor disparó fatalmente tanto al trabajador del taller como a un segundo individuo, dueño del taller de chapa y pintura, que estaba documentando el incidente en un almacén cercano mientras el tirador se retiraba.

Entretanto, la policía confirmó que ambos hombres murieron en el lugar. Los familiares identificaron a la víctima que filmaba como un hombre de 35 años, según reportó KHOU 11.

La persecución del sospechoso llegó a su fin a dos millas y media de distancia de la última escena. El sujeto fue encontrado sin vida dentro de su vehículo, aparentemente a causa de una herida de bala autoinfligida.

Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad del tirador ni han proporcionado un posible motivo que vincule a las tres víctimas de homicidio.

Con información de New York Post

