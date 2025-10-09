Trump aseguró en entrevista que “los rehenes israelíes serán liberados probablemente el lunes”

El presidente Donald Trump afirmó que los rehenes de Israel podrían ser liberados el próximo lunes 13 de octubre, luego de anunciar que firmaron la primera fase de su propuesta para la paz en Gaza. El mandatario hizo las declaraciones al presentador Sean Hannity de FOX News.

Durante la entrevista para el noticiero, Trump expresó que, de acuerdo con los tratos alcanzados, los rehenes capturados por el grupo terrorista Hamas se concretará en los próximos días.

“Los rehenes serán liberados probablemente el lunes. Mientras hablamos, se realizan muchos esfuerzos para liberar a los rehenes”, mencionó Trump a FOX News.

EE.UU. involucrado reconstrucción de Gaza

El mandatario agregó, según EFE que Estados Unidos “estará involucrado” en el proceso de reconstrucción de Gaza, tras el acuerdo alcanzado y otros países de Medio Oriente también ayudarán. “El mundo entero se unió en torno a este acuerdo”.

“Creemos que Gaza será un lugar mucho más seguro y que se reconstruirá, y otros países de la zona contribuirán a ello, porque poseen una enorme riqueza y desean que eso suceda. Participaremos para ayudarles a lograr el éxito y a mantener la paz”, añadió vía telefónica.

El republicano sostuvo que Israel “no puede pelear contra el mundo” y que “ellos lo entienden”, en referencia a la primera fase del plan de paz firmado el miércoles, que incluye la liberación de rehenes israelíes y palestinos, así como la retirada paulatina de las fuerzas israelíes de Gaza, reportó EFE.

Alto al fuego inmediato

La entrevista de la cadena de noticias salió justo después de que Trump confirmara oficialmente la firma de la primera fase del acuerdo de paz para Gaza, elaborado con el apoyo de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos, y respaldado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El pacto también contempla un alto el fuego inmediato y el inicio de un proceso de reconstrucción y reconciliación regional. La propuesta del presidente Trump fue apoyada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Por su lado, el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, principal organización que representa a los familiares de los secuestrados, celebró el acuerdo alcanzado en Egipto por Israel y Hamas.

“El acuerdo devolverá a todos los rehenes, los vivos para su rehabilitación con sus familias y los fallecidos para un entierro digno en su patria”, indicó el Foro.

Con información de EFE

