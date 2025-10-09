Juez desestima demanda de Drake por ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar

Un juez desestimó este jueves 9 de octubre la demanda por difamación que Drake presentó a principios de año contra Universal Music Group (UMG), donde acusó a la disquera de promover deliberadamente una narrativa falsa y dañina en su contra a través del tema “Not Like Us”, éxito que Kendrick Lamar lanzó en mayo de 2024.

“Not Like Us” incendió las redes con frases letales como: ¿Amante Certificado? Pedófilo Certificado, una referencia directa al tema “Certified Lover Boy” de Drake. Y aunque los fans lo tomaron como parte del juego del rap, el equipo legal de Drake no lo vio así.

En enero de 2025, Drake decidió demandar, pero no directamente a Kendrick, sino a UMG, el sello que representa a ambos artistas. Según el canadiense, la disquera no solo permitió, sino que promovió deliberadamente una narrativa falsa y dañina contra su persona.

En su demanda Drake señaló a UMG de haber usado bots para inflar las reproducciones de “Not Like Us”, manipular la cobertura mediática y hasta de contribuir indirectamente a los intentos de invasión a su mansión en Toronto, uno de los cuales terminó con su guardia de seguridad herido de bala.

Por su parte, UMG respondió con una moción para desestimar, argumentando que las letras de “Not Like Us” son “opinión protegida”, parte de una tradición de enfrentamientos en el rap, y no pueden leerse como afirmaciones literales.

La jueza Jeannette Vargas le dio la razón a UMG. En su fallo, explicó que “las canciones deben leerse en conjunto y en el contexto de una disputa artística”, y que “un oyente razonable no tomaría las letras como declaraciones literales”.

“Aunque la acusación de que el demandante es un pedófilo es ciertamente seria, el contexto más amplio de una batalla de rap acalorada, con lenguaje incendiario y acusaciones ofensivas lanzadas por ambos participantes, no inclinaría al oyente razonable a creer que ‘Not Like Us’ imparte hechos verificables sobre el demandante”, aseguró Vargas.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Drake no se ha pronunciado públicamente, aunque fuentes cercanas aseguran que considera apelar. Por su parte, Kendrick tampoco ha hablado del tema.

Mientras tanto, “Not Like Us” sigue rompiendo récords: más de 1.4 mil millones de reproducciones en Spotify, múltiples Grammys en 2025, además de su presentación histórica en el Super Bowl LIX, vista por más de 133 millones de personas.

Sigue leyendo: