Los AirPods se actualizan con dos funciones clave para los fanáticos de Apple

Los AirPods de Apple reciben una nueva actualización que promete llevar la experiencia auditiva a otro nivel. La compañía ha comenzado a distribuir un firmware que refina el sonido, mejora la nitidez en llamadas y agrega una herramienta muy esperada por los usuarios: la traducción en tiempo real. Aunque Apple no ha detallado todos los cambios, las primeras pruebas confirman un salto perceptible en calidad y rendimiento.

La versión identificada como 8A358 llega a los AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 y AirPods 4 con cancelación activa de ruido, quedando fuera los modelos anteriores. Especialistas señalan que este firmware aprovecha al máximo el chip H2, mejorando la fidelidad del audio, la gestión del ruido ambiente y la estabilidad de conexión con dispositivos iPhone que usan iOS 26.

Un sonido más limpio y natural

Entre las novedades más celebradas está la mejora en la claridad de las llamadas. Los usuarios notan voces más equilibradas y menos interferencia, incluso en lugares concurridos. También se ha potenciado la captura de voz: los micrófonos logran grabaciones con tono más natural y detalle profesional, ideales para quienes crean contenido o realizan entrevistas desde el teléfono.

Apple cuenta con diversos tipos de audífonos como AirPods Pro, AirPods y AirPods Max. Crédito: JOSH EDELSON | AFP / Getty Images

Apple ha optimizado además la eficiencia energética y la conexión Bluetooth, lo que se traduce en una experiencia más fluida y con menos interrupciones. Aunque no todos los ajustes fueron revelados, las pruebas indican que la actualización corrige errores menores y refuerza la seguridad general del sistema.

Traducción al instante con “Live Translation”

La gran novedad llega con Live Translation, una función que convierte los AirPods en aliados para comunicarse con personas que hablan otros idiomas. Al sincronizarse con iOS 26, los auriculares pueden traducir de forma inmediata lo que escucha el usuario, reproduciendo la traducción directamente en sus oídos.

Esta herramienta, impulsada por inteligencia artificial, resulta especialmente útil para viajes o reuniones internacionales. Sin embargo, Apple aclaró que la función aún no está disponible en todas las regiones, como la Unión Europea, mientras completa los ajustes regulatorios necesarios.

Cómo actualizar los AirPods

Para instalar la nueva versión, basta con colocar los AirPods en su estuche, mantenerlos cerca del iPhone y conectados a una red Wi-Fi. El sistema detecta automáticamente la actualización y la instala en segundo plano, sin necesidad de acciones manuales.

Apple recomienda mantener los dispositivos cargando durante el proceso y advierte que los modelos anteriores no recibirán estas mejoras, ya que su hardware no soporta las nuevas funciones.

Con este firmware, Apple refuerza su enfoque en la calidad auditiva y la innovación funcional. Las mejoras de sonido, sumadas a la traducción instantánea, consolidan a los AirPods como una herramienta versátil para comunicarse, trabajar y disfrutar de una experiencia auditiva más inteligente y cercana.

