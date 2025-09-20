5 celulares que pueden competir con el nuevo iPhone 17: características y ventajas 

El lanzamiento del iPhone 17 ha marcado tendencia en el mercado tecnológico, pero no es el único smartphone que ofrece innovación, potencia y diseño de primer nivel. Marcas como Samsung, Google, OnePlus y Motorola han presentado modelos que destacan en fotografía, rendimiento, batería y hasta en formatos plegables, colocándolos como verdaderos rivales del nuevo dispositivo de Apple. Estos son cinco de los teléfonos más destacados que compiten directamente con el iPhone 17.

Los rivales más fuertes del iPhone 17

Samsung Galaxy S25 Ultra – $1,299

Este modelo es uno de los más potentes del mercado gracias a su cámara principal de 200 megapíxeles, acompañada de múltiples lentes teleobjetivo que ofrecen un zoom óptico de alta calidad. Su pantalla LTPO AMOLED ultrabrillante brinda una experiencia visual de primer nivel, mientras que la batería de gran capacidad asegura autonomía para jornadas largas. Para quienes buscan un equipo enfocado en fotografía y productividad, el S25 Ultra es uno de los contrincantes más serios del iPhone 17.

El Samsung Galaxy S25 Edge, construido en titanio con protección Gorilla Glass Ceramic 2, le da un nivel de resistencia notable frente a golpes y rayaduras. Crédito: AS project | Shutterstock

Google Pixel 10 Pro – $999

El Pixel 10 Pro se ha consolidado como un referente en fotografía computacional, integrando funciones de inteligencia artificial que mejoran tanto las imágenes como la experiencia del usuario. Además, ofrece una pantalla de alta resolución y soporte de software garantizado con actualizaciones rápidas de Android. Su capacidad para combinar hardware sólido con el mejor procesamiento de imágenes lo convierte en una alternativa muy atractiva para quienes priorizan las cámaras por encima de todo.

OnePlus 13 – $899

El OnePlus 13 ha ganado terreno entre los usuarios que buscan un balance entre precio y características premium. Incorpora un procesador de última generación, batería duradera y carga ultrarrápida que reduce al mínimo los tiempos de espera. Su pantalla fluida y brillante, junto con un diseño moderno y ligero, lo convierten en una opción interesante frente al iPhone 17. Es especialmente recomendado para quienes quieren alto rendimiento sin pagar el costo más elevado del mercado.

Motorola Razr Ultra – US$1,299

Con su diseño plegable, el Motorola Razr Ultra apuesta por la innovación y la practicidad. Combina un formato compacto con una pantalla externa funcional y un panel interno flexible de gran calidad. Además de su diseño icónico, integra componentes premium que garantizan un buen desempeño en fotografía y rendimiento. Para quienes buscan diferenciarse y disfrutar de un teléfono versátil, este modelo ofrece una propuesta única frente a los dispositivos tradicionales como el iPhone 17.

Los modelos de Motorola han cautivado a un gran número de usuarios. Crédito: Shutterstock

Samsung Galaxy Z Fold 7 – $1,799

El Galaxy Z Fold 7 se destaca por ofrecer dos experiencias en un solo dispositivo: teléfono y tablet. Su gran pantalla plegable permite trabajar en multitarea, jugar o disfrutar de contenido multimedia con mayor comodidad. A esto se suma un rendimiento de gama alta y un diseño robusto que refuerza la propuesta innovadora de Samsung en el mercado. Este dispositivo resulta ideal para quienes buscan versatilidad y productividad en un solo equipo.

Aunque el iPhone 17 se mantiene como uno de los referentes en el sector con un precio inicial de $ 799, la competencia no se queda atrás. Modelos como el Galaxy S25 Ultra, Pixel 10 Pro, OnePlus 13, Razr Ultra y Z Fold 7 demuestran que existen alternativas capaces de igualar, e incluso superar en algunos aspectos, al nuevo smartphone de Apple.

