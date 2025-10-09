¿Aaron Boone tiene futuro en los Yankees?

Los New York Yankees vivieron un nuevo fracaso en la Serie Divisional de la Liga Americana de la MLB tras caer 5-2 ante los Toronto Blue Jays en el cuarto juego de la serie, reavivando el debate sobre el futuro de su mánager Aaron Boone, quien completó su octava temporada al mando sin lograr el ansiado título de Serie Mundial.

La eliminación frente a Toronto refuerza la percepción de que el ciclo de Boone podría estar finalizado, ya que volvió a fallar en momentos clave con una nómina superior a los $300 millones de dólares, donde jugadores como Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Max Fried, que no lograron responder.

Desde su llegada en 2018, Boone logró clasificar a los playoffs en siete de ocho temporadas y alcanzó la Serie Mundial de 2024, donde fueron derrotados por los Los Angeles Dodgers en cinco juegos. Sin embargo, esto no ha logrado apaciguar a una afición que solo pide campeonatos.

Los Yankees no conquistan una Serie Mundial desde 2009, y aunque han sido un equipo competitivo, no han alcanzado la dominancia que históricamente los caracterizó. Sin embargo, Boone tiene contrato vigente hasta 2027 y su buena relación con el gerente general Brian Cashman le otorgan estabilidad.

Por otro lado, parte de la afición y de la prensa especializada considera que Boone se ha convertido en una figura sin autoridad real dentro del dugout. Sus decisiones de pitcheo y el manejo del bullpen son constantemente cuestionados, y para muchos simboliza la continuidad de un sistema que prioriza los datos sobre el instinto, sin traducir esa información en títulos.

Sigue leyendo:

–Vladimir Guerrero Jr. minimiza a los Yankees: “Son un equipo más”

–¿Se acaba la espera? Cuatro históricas sequías de Serie Mundial podrían terminar en 2025

–Los Blue Jays vencen a los Yankees y acaban con el sueño del Bronx