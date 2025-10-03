Vladimir Guerrero Jr. minimiza a los Yankees: “Son un equipo más”

La temperatura del béisbol se ha disparado incluso antes del Play Ball de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS) entre los Toronto Blue Jays y los New York Yankees.

El protagonista de esta escalada verbal es el inicialista estelar de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., quien lanzó una declaración desafiante destinada a despojar de intimidación al icónico rival. El dominicano se mostró imperturbable ante la magnitud del enfrentamiento, asegurando que el equipo más ganador de la historia del béisbol no representa una amenaza especial.

En la antesala de la serie al mejor de cinco partidos, Vladdy Jr. fue consultado sobre la presión de enfrentar a los Yankees en la postemporada. Lejos de mostrar respeto por el escudo y la historia, el líder ofensivo de los Blue Jays se mostró directo y desinteresado en la leyenda de sus oponentes.

“Nosotros no jugamos contra el nombre, jugamos contra el equipo de turno. Para mí, son solo otro equipo en el camino al campeonato,” declaró, restándole peso a la mística que siempre rodea a la franquicia neoyorquina.

Vladimir Guerrero Jr. Crédito: Nick Wass | AP

La intención detrás de las palabras es clara: minimizar al máximo rival para enfocar a su equipo únicamente en el rendimiento sobre el terreno de juego, ignorando el aura de los Bombarderos del Bronx.

Vladdy vs. Yankees, una gran rivalidad

La afirmación de Guerrero Jr. cobra una relevancia adicional debido al historial de tensión que ha mantenido con la organización neoyorquina. La rivalidad Blue Jays vs. Yankees es una de las más feroces en la Liga Americana, y Vladimir Guerrero Jr. ha sido una figura central en ella.

El slugger dominicano ha protagonizado varios duelos candentes contra Nueva York, y en el pasado ya había expresado su deseo de “arruinarles el día” a los Yankees en cada oportunidad. El hecho de que su padre, la leyenda Vladimir Guerrero, jugara gran parte de su carrera fuera de Nueva York, también añade un componente generacional a este pique.

Este enfrentamiento en Playoffs no es solo una serie por el pase a la Serie de Campeonato, es una batalla personal y territorial que Vladdy Jr. está dispuesto a ganar, incluso si tiene que rebajar a sus rivales a la categoría de “un equipo más” de la MLB.

