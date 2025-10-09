Matrimonio de Wisconsin fueron hallados muertos a pocos días de su primer aniversario

Una pareja de Sharon fueron hallados sin vida dentro de su vehículo en una carretera de Illinois. El matrimonio cumpliría su primer aniversario de bodas el 12 de octubre. Por el momento, la policía está investigando el accidente, luego de confirmar que ambos tenían un impacto de bala.

Un oficial del Departamento de Policía de Harvard en Illinois observó un vehículo estacionado en el carril hacia el norte del bloque 700 de North Division Street (Ruta 14) con sus luces de peligro activadas, explicaron las autoridades en un comunicado.

El forense identificó los cuerpos

El oficial se acercó para investigar dentro del vehículo y descubrió a una mujer en el asiento del conductor y en el lado del copiloto un hombre, “ambos fallecidos”.

La pareja fue identificada por el forense del condado como Rachel Dumovich, de 29 años, y Brandon Dumovich, de 30, ambos de Sharon, Wisconsin. Los esposos estaban a punto de cumplir un año de casados, según informó la revista People.

“El Equipo de Asistencia a la Investigación Mayor del Condado de McHenry (MIAT) fue activado para investigar el incidente. La averiguación preliminar indica que el hombre y la mujer recibieron una herida de bala. Se recuperó un arma de fuego dentro del vehículo”, confirmó la policía de Harvard.

Al momento del hallazgo, emitieron una alerta a los residentes que aconsejaban de una fuerte presencia policial en la zona y que permanecieran protegidos en el lugar. Más tarde se determinó que no había una amenaza para la comunidad.

La investigación continúa

La investigación está en proceso y las autoridades no dieron mayor información sobre el caso. Un sitio especializado en bodas, compartió que Rachel y Brandon se conocieron en la secundaria y después de varios años iniciaron una relación que culminó en su boda el 12 de octubre de 2024.

El Departamento de Policía de Harvard pide a cualquier persona que tenga información sobre el caso, se ponga en contacto con ellos al número (815) 943-4431 pueden proporcionar información anónimamente a través de la línea directa de Crime Stoppers al (815)943-4343 o a través de correo electrónico a crimestoppers@cityofharvard.org.

