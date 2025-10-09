Joven de Indiana reporta desaparición de su madre luego de matarla y quemar su cuerpo

La Policía Estatal de Indiana informó sobre el arresto de un hombre de Clinton, quien ha sido acusado de matar a su madre y quemar sus restos en el patio trasero de su casa, para luego llamar al 911 para reportar su desaparición.

La Oficina del Sheriff del Condado de Vermillion, dijo que Nick Yates, de 20 años, está acusado del asesinato de su madre Cheryl Yates, después de encontrar suficiente evidencia en su domicilio, informó WTWO.

Reportó que su madre había desaparecido

Oficiales del sheriff fueron enviados al 300 de la calle Davis para atender la llamada de Yates sobre la desaparición de su madre. El hombre dijo que desde el 3 de octubre no la había visto y que su ropa, identificaciones, tarjetas bancarias habían desaparecido.

Al ser cuestionado por el oficial, el joven tuvo varios errores, entre ellos que el teléfono de su madre sí lo tenía porque ella se había comprado otro. Los agentes continuaron revisando la casa y cuando salieron al patio trasero vieron una pila de papeles quemados.

Los oficiales registraron entre los papeles y encontraron huesos que podrían ser humanos, pero al ver una médula espinal, confirmaron que eran restos de una persona Yates fue detenido y llevado bajo custodia, reportó WTWO.

Quemó los restos en el patio trasero

Durante la investigación, las autoridades hablaron con el supervisor del trabajo de la víctima y dijo que sí había ido a trabajar hasta el 3 de octubre y que se veía molesta con su hijo porque se había gastado el dinero de unas facturas que deberían pagar.

Los documentos judiciales que obtuvo el mismo noticiero, afirman que después de la supuesta desaparición de Cheryl, Yates estuvo en el patio trasero todo un día, algunos testigos señalaron que lo vieron limpiando

Lo que sucedió fue que madre e hijo discutieron porque ella le dijo que se fuera de la casa, en ese momento, Yates golpeó con fuerza la garganta de su madre y cuando ella se hizo hacia atrás se tropezó, cayó y se golpeó en la cabeza con el metal de la base de la cama y un cofre.

Acusado de homicidio

El sujeto llevó el cuerpo de su madre para colocarlo en una fogata e intentó quemar la mayor parte de él. Los restos de la víctima fueron trasladados al médico forense para confirmar si pertenecen a la señora.

La Fiscalía del Condado de Vermillion acusó formalmente a Yates de un delito grave de homicidio y su juicio con jurado está programado para el 24 de febrero de 2026.

