Paty Navidad defiende a Ángela Aguilar tras ataques en redes sociales

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en julio de 2024 y, aunque parece que ya la polémica entre ellos finalizó, todo indica que no es así. Ahora Paty Navidad se pronunció a favor de la cantante debido a la gran cantidad de comentarios negativos que recibe en las redes sociales por su matrimonio, tras la polémica que generó el haber dejado un hogar con una bebé de mesa recién nacida.

“Lo que no mata fortalece. Yo les debo mucho y todo mi agradecimiento a todos los que han participado en el bombardeo hacia mi persona, porque gracias a todos esos ataques entendí que no les tenía que dar poder a gente que ni me conoce y que, a veces, está proyectando toda su infelicidad, ignorancia y todo lo que traen dentro”, dijo a los medios de comunicación.

La cantante mencionó que, hasta la fecha, jamás había visto a una persona atacada de la manera en que lo han hecho con ella, por lo cual entiende la situación que se ha venido registrando en los últimos meses con la hija de Pepe Aguilar, destacando que son situaciones que ponen en riesgo su salud mental debido a tanto odio que se recibe de personas que desconocen el daño que hacen.

“Yo no he conocido a alguien más que haya sido más bombardeada, crucificada y atacada en redes sociales que yo. Me han corrido de muchas redes, pusieron en duda mis facultades mentales y me llamaron de todo”, expresó.

Susana Zabaleta fue otra de las integrantes del mundo del entretenimiento que también se pronunció a favor de Aguilar, pero en su caso, destacó que parte del hate que ella recibe es por culpa de su esposo Christian Nodal, rechazando siempre que sea la mujer la que se vea como la mala y el hombre tenga poca responsabilidad de lo que hace.

“Le echan la culpa a la mujer; no puedo agarrar al hombre, entonces déjame fregarle la vida a la mujer. (…) Por ejemplo, yo sé que Angelita no hizo lo correcto, pero el culpable es Nodal. El güilo, cochino, pito flojo es Nodal; el que traicionó a su mujer fue él. Angelita no estaba casada, pero siempre tendemos a abuchear y a decir: ‘la mujer es la que tiene la culpa'”, le dijo a María Julia Lafuente.

