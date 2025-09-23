Christian Nodal desmiente problemas laborales con su padre

Christian Nodal volvió a acaparar los principales titulares del mundo del entretenimiento luego de que comenzaran a generarse una serie de rumores por aparentemente él haber despedido a su padre, Jaime González, de la disquera. Y es que, más allá de la relación familiar que tienen, él también es el manager del intérprete del regional mexicano.

Este fin de semana, Nodal estuvo presente en Bogotá, y durante un encuentro con los medios de comunicación, previo a su presentación en el Coliseo MedPlus, el cantante aprovechó para aclarar varios puntos, dado que hace días se dijo que supuestamente él habría despedido a su padre para poner en su lugar a Pepe Aguilar.

El esposo de Ángela Aguilar explicó que eso no es real y que la relación que tiene con sus parientes es bastante sana, a pesar de lo que se dice en algunos medios de comunicación. Algo que respeta demasiado es el trato que tiene con su papá y el sello musical: “No es cierto, tenemos un vínculo muy bello familiar, y sobre todo en el negocio”.

Javier Ceriani, la semana pasada, compartió en su canal de YouTube que Nodal aparentemente no habría querido seguir trabajando con su papá y que por ello quería haberse puesto a laborar con su suegro, Pepe Aguilar, con quien sostiene una bonita relación familiar, dado su matrimonio con Ángela: “No sé cuál es el interés de despertar todos estos conflictos que no existen“, añadió durante su intervención.

Nodal aclaró todos los rumores que se presentaron con el sello musical, así como la controversia desatada por presuntamente haber despedido a su padre. Por ello, aclaró que el cargo que también posee dentro de la empresa va más allá de su rol como cantante, siendo así que también espera que las difamaciones en su contra se detengan tras estas declaraciones: “Con mi disquera manejo una lealtad, soy socio también y estamos bien“.

“Christian Nodal tomó la decisión que lo va a convertir en un vegetal musical, en un artista en desgracia, porque tomó la decisión apoyado por el consejo de Pepe Aguilar. Confirmado: Christian Nodal va a sacar a su papá, Jaime González, de su empresa y se separarán para siempre”, dijo Javier en su programa.

