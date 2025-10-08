Susana Zabaleta defiende a Ángela Aguilar: “El culpable es Nodal”

Cuando las cosas parecen que se van a calmar entre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, siempre se termina generando una nueva polémica, dado que al cantante lo acusaron de haberle sido infiel a Cazzu, madre de su hija, razón por la cual Susana Zabaleta opinó sobre ese tema.

La cantante rechazó que siempre la mujer sea la presunta culpable de que una relación se termine o de que ocurra una infidelidad, y serían pocas las ocasiones en las cuales se le atribuye responsabilidad por lo sucedido a un hombre. Sin embargo, ella no minimizó lo que hizo Ángela, pero dejó claro que a la hora de asumir también se debe ver lo que hizo el intérprete de “Botella tras botella”.

“Le echan la culpa a la mujer, no puedo agarrar al hombre, entonces déjame fregarle la vida a la mujer (…) por ejemplo, yo sé que Angelita no hizo lo correcto, pero el culpable es Nodal, el güilo, cochino, pito flojo es Nodal; el que traicionó a su mujer fue él. Angelita no estaba casada, pero siempre tendemos a abuchear y a decir: ‘la mujer es la que tiene la culpa'”, dijo durante una conversación con María Julia Lafuente.

Zabaleta fue enfática al mencionar que los malos comentarios que recibe la hija de Pepe Aguilar en las redes son por culpa del cantante con quien ella se casó el 24 de julio de 2024, y desde entonces la controversia con ellos incrementó, dado que él dejó a Cazzu con su hija de meses de nacida.

Sin embargo, Nodal en diversas ocasiones ha desmentido haberle sido infiel a Cazzu, aunque cada vez que explica el tiempo en el cual se generó todo con Aguilar, a muchos no les darían las sumas. A Adela Micha le dijo que fue el 8 de mayo que terminó con la mamá de su hija, pero a finales de ese mismo mes del año 2024 ya se estaba casando en Roma.

Hasta el momento de la publicación de esta noticia, ni Ángela ni Christian se han pronunciado sobre las declaraciones de Susana, ya que no existen pruebas de una infidelidad, pero ella lo ve así.

