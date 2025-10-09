Piden $17 millones de dólares por antigua casa de Gisele Bündchen en Manhattan

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una casa adosada en Manhattan, Nueva York, que perteneció durante cuatro años a la supermodelo Gisele Bündchen. La propiedad está disponible por $16.9 millones de dólares.

La construcción de esta casa data de los años 20, pero se ha mantenido en buen estado gracias a los propietarios de los últimos años que se han encargado de hacer reformas y mantenimiento.

Bündchen compró esta casa en 2005 por $5.8 millones de dólares y la vendió en 2009 por $12.95 millones de dólares a su actual dueño. La modelo hizo esta compra a través de una LLC.

La compra y venta de la propiedad se hizo durante la misma temporada que inició su relación con Tom Brady, incluso, la vendió el mismo año en que se casó con la estrella de la NFL. Ahora, la propiedad regresa al mercado tres años después de que Bündchen se divorciara de Brady, y el mismo año en que dio a luz a su primer hijo con Joaquim Valente.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se describe como “una de las pocas casas adosadas históricas listas para entrar a vivir disponibles en West Village, esta obra maestra de 7 metros de ancho y cuatro pisos, bellamente renovada”.

La casa tiene una extensión de 5,316 pies cuadrados distribuidos en cuatro plantas con cuatro dormitorios, siete baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Del interior, el listado dice: “Los altos techos con lámparas empotradas y de diseño se elevan sobre pisos de madera noble, siete chimeneas de leña y ventanas altísimas renovadas. Una clásica escalera alta, flanqueada por una exquisita herrería, conduce al nivel principal de entretenimiento, donde una amplia sala de estar, con muebles empotrados a medida”.

La casa también tiene terraza y espacios al aire libre ideales para compartir con familiares o amigos.

