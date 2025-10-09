Pronóstico del clima en Chicago, Illinois para este jueves 9 de octubre

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Lo sabemos, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 9 de octubre.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de máxima y los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 63ºF (17ºC) de máxima y 63ºF (17ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer dará comienzo a las 06:56 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:19 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se esperan nubes y claros con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Se estima que la temperatura máxima sea de 66 grados Fahrenheit (19 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 50 (10ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 25% por la mañana, 1% por la tarde y 25% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se aconseja estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima cambiante y difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima