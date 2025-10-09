Quinceañera asesinada en Queens, Nueva York es identificada 45 años después; $25,000 de recompensa por pistas

Siendo una quinceañera, Susan “Suzy” Mann salió de la casa de su familia en la calle 210th St de Queens el 17 de mayo de 1980 en busca de una cartera que le habían robado y que pertenecía a su hermana mayor, Debra. Nunca regresó.

La nueva tecnología llevó a las autoridades a exhumar recientemente a una desconocida hallada en un contenedor de basura de Freeport, Long Island (NY), en noviembre de 1982. Una coincidencia de ADN familiar finalmente la identificó como Susan.

Ahora su familia está conmocionada tras enterarse de que probablemente fue asesinada y enterrada, para luego ser desenterrada y arrojada a un contenedor de basura en Long Island.

“¡Dios mío! Estaba histérica”, dijo a Daily News la hermana menor de la víctima, quien pidió no revelar su nombre, al enterarse finalmente del paradero de Susan. “Estábamos muy contentos y nos alegramos mucho. Pero es agridulce”.

“Adondequiera que iba, pensaba que algún día la encontraría… pero era como si nada, nada”, añadió. “Pero seguía siendo optimista… nunca sentí que se hubiera ido”.

Lamentablemente el descubrimiento del destino de Susan también llegó demasiado tarde para sus padres. “Mi mamá y mi papá estaban realmente desconsolados”, dijo la hermana. “Hicieron todo lo posible por encontrarla, y luego murieron sin saber nada”.

“Siempre hablábamos de ella, incluso con mis hijos. Siempre les decía que había una tía por ahí”, agregó. “Pensé que algún día volvería a casa”.

“Con el paso de los años, la gente solía decir: ‘Sí, la he visto aquí. La he visto en este lugar. La he visto en Brooklyn’”, relata la hermana. “Pero al final, sabemos con certeza que estas personas nunca la vieron porque ya había fallecido… Tenía la esperanza de que volviera a entrar, porque todavía hay gente en la cuadra que conoce la historia y sabe todo sobre lo que ocurrió”.

¿Quién mató a Susan?

Susan salió de casa en busca de una cartera que le habían robado y que contenía documentos importantes, incluyendo la licencia de conducir de su hermana mayor, Debra, quien entonces tenía de 22 años.

Debra murió hace aproximadamente una década de anemia falciforme. El 17 de mayo de 1980 Susan “había terminado de hacer sus tareas domésticas, aspirar y quitar el polvo, cuando salió a intentar recuperar el bolso de unas chicas que creía que se lo habían robado”, declaró su madre al Daily News poco después de la desaparición de su hija. “Le pidió prestada una bicicleta a una chica del barrio y no hemos sabido nada de ella desde entonces”.

Susan cursaba el 1er año de la escuela secundaria “Benjamin N. Cardozo” en Bayside cuando desapareció. Medía sólo 5-1 pies (1.55 m) y pesaba 120 libras (54 kg).

El 4 de noviembre de 1982 el cuerpo de Susan fue descubierto en un contenedor de basura a las afueras de Cantor Glass Works en Freeport, a unas 12 millas (19 kilómetros) de la casa de su familia. Pero no fue identificado sino décadas después.

Los investigadores creen que su cuerpo fue arrojado el mismo día que fue descubierto, pero que la habían matado aproximadamente al mismo tiempo que desapareció, dos años y medio antes. Todavía vestía la misma ropa que llevaba cuando salió de casa, pero los investigadores no encontraron ninguna conexión en ese momento.

Llevaba un medallón dorado en forma de corazón con una “K” en el centro, una cadena de oro con un ópalo y un suéter dorado, según informó la policía. “Es una situación desgarradora”, comentó su hermana. “No fue un final feliz ni nada parecido… Ojalá se averigüe algo y ella pueda estar en paz”.

Hay evidencia de que fue enterrada después de su asesinato y luego desenterrada para ser arrojada al contenedor de basura, informó la policía este jueves. Aún no se ha determinado la causa del deceso.

“Por alguna razón, fue necesario mover el cuerpo y tirarlo al contenedor de basura”, declaró el jueves a la prensa el capitán Stephen Fitzpatrick, comandante de la brigada de homicidios del Departamento de Policía del condado Nassau.

“Todos han visto la película ‘Goodfellas’, ¿y qué pasó en ella? Empezaron a construir en cierta propiedad, construyendo condominios o casas, y ahora tenían que trasladar a la víctima de un asesinato a otro lugar. Eso podría ser exactamente lo que pasó aquí”.

Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto en este caso. Se pide a quien tenga información llamar a 911 o a Crime Stoppers al (800) 244-TIPS. Todas las comunicaciones serán confidenciales.

Otros casos similares

En marzo de este año, medio siglo después de la desaparición de la niña Laura Ann O’Malley en Queens (NYC), las autoridades confirmaron que sus restos fueron hallados al otro lado del país, en California. A fines de noviembre de 2024 unos restos óseos humanos encontrados en Troy (NY) fueron finalmente identificados como pertenecientes a Amanda King, una mujer que había desaparecido hacía 11 años.

En mayo de 2024 unos restos humanos encontrados sumergidos en un arroyo en Nueva Jersey fueron identificados como pertenecientes a Charles Murphy, un hombre desaparecido desde 1982. En abril de ese año también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

Desde julio de 1970 Denise Marie Sheehy desapareció en Queens (NYC), en lo que se considera uno de los misterios policiales más largos en la historia de Nueva York y todo EE.UU. También desde hace más de seis años está desaparecida la niña de origen mexicano Dulce María Alavez, vista por última vez en un parque en Nueva Jersey cuando tenía 5 años, en septiembre de 2019.

