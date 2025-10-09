Szczesny admite que la situación de Ter Stegen en el Barcelona “debe ser frustrante”

El guardameta del Barcelona, Wojciech Szczesny, reconoció que la situación actual de su compañero Marc-André ter Stegen no debe ser sencilla, luego de que el club decidiera apostar este verano por el joven portero Joan Garcia. El arquero polaco, que vivió un escenario similar en la Juventus, empatizó con el alemán y señaló que este tipo de decisiones pueden ser difíciles de asimilar para cualquier futbolista.

“No creo que sea una situación agradable. Estuve en la misma situación con la Juve y decidí retirarme del fútbol. No le aconsejo lo mismo a Marc, porque aún tiene mucho que aportar, pero a veces en este trabajo hay que aceptar que algunas decisiones te perjudican”, declaró Szczesny en una entrevista con Mundo Deportivo.

El exjugador de la Juventus reveló que durante el verano mantuvo numerosas conversaciones con Ter Stegen, a quien considera un portero con gran madurez y entendimiento del momento que atraviesa el club. “Marc es muy inteligente y entiende que el fichaje de Joan Garcia es una decisión tanto de presente como de futuro para el Barcelona. Lo más importante para él ahora es recuperar la forma física”, comentó.

Szczesny aseguró que mantiene una relación excelente con el arquero alemán y destacó su profesionalismo, incluso cuando perdió la titularidad bajo la dirección de Hansi Flick, tras recuperarse de una complicada lesión de rodilla. “Nunca lo vi frustrado al final de la temporada pasada”, afirmó.

En cuanto a su vínculo con Joan Garcia, el polaco explicó que no ve la portería como una competencia interna, sino como una oportunidad para transmitir valores y experiencia. “Yo nunca compito con mis compañeros. Intento apoyarlos, algo que aprendí de Buffon, quien primero fue mi ídolo y luego mi compañero en la Juve”, subrayó.

Consciente de su rol en esta nueva etapa del club, Szczesny aseguró que su principal objetivo es contribuir al desarrollo del joven catalán. “Sé cuál es mi papel esta temporada, y para mí, el mayor éxito sería que Joan Garcia tenga una gran y exitosa campaña”, apuntó.

Sigue leyendo:

–LaLiga llevará el Villarreal vs. Barcelona a Miami

–¿Quién era Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca Juniors que murió en el cargo?

–Zlatan Ibrahimovic: “Suecia no está en el Mundial, así que animaré a Brasil por Ancelotti”