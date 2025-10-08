LaLiga llevará el Villarreal vs. Barcelona a Miami

LaLiga confirmó este miércoles que el duelo entre Villarreal y Barcelona, correspondiente a la jornada 17 de la Primera División, se disputará el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida), con capacidad para 65,000 espectadores. Será el primer partido oficial del fútbol español que se juegue fuera del país, marcando un hecho histórico para la competición.

En un comunicado, LaLiga aseguró que con este encuentro “damos un paso histórico que proyecta a LALIGA y al fútbol español en una nueva dimensión”. El organismo reconoció que la decisión puede generar debate, pero subrayó que “se trata de un solo encuentro dentro de los 380 que conforman la temporada”.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, destacó que esta iniciativa busca “acercar el fútbol español a esa afición global sin menoscabar el compromiso con quienes cada jornada lo disfrutan en los estadios de España”.

Por su parte, el presidente del Villarreal, Fernando Roig, celebró el anuncio al considerarlo “una oportunidad histórica para poder seguir creciendo y tener visibilidad en un país tan importante como Estados Unidos”. Roig añadió que el club implementará medidas de compensación para sus abonados, explicando que “sabemos que con este partido que se jugará fuera se verán afectados nuestros abonados y por eso llevaremos a cabo importantes medidas para compensarles”.

Entre esas medidas, LaLiga confirmó que los abonados del Villarreal podrán viajar gratis a Miami, mientras que quienes prefieran no hacerlo recibirán un 30% de descuento en el precio de su abono.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, también valoró la decisión: “Estamos deseando poder volver a encontrarnos con todos nuestros aficionados en los Estados Unidos y agradecemos a LaLiga la oportunidad de poder acercarnos a uno de los principales mercados estratégicos para el club”. Agregó que “un partido oficial en una ciudad como Miami, con una gran comunidad culé, será sin duda un gran espectáculo con dos equipos compitiendo al máximo nivel”.

La preventas de entradas se abrirán el 21 de octubre, mientras que la venta general comenzará el 22 de octubre.

