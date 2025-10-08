Zlatan Ibrahimovic: “Suecia no está en el Mundial, así que animaré a Brasil por Ancelotti”

El exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, actual asesor del fondo RedBird Capital, propietario del AC Milan, sorprendió al revelar que animará a la selección de Brasil en el Mundial 2026, debido a su estrecha relación con el técnico Carlo Ancelotti, a quien considera “un amigo y un genio del fútbol”.

“Suecia no está en la Copa del Mundo. Así que espero que gane Brasil… animaré a Brasil por mi amigo Ancelotti. Le deseo lo mejor porque todo lo toca lo convierte en algo mágico”, declaró Ibrahimovic durante la reunión de la European Football Clubs (EFC) celebrada en Roma y recogida por EFE.

El exdelantero, que brilló en clubes como Barcelona, Milan, Juventus, Inter, Ajax y Manchester United, recordó también a los entrenadores que marcaron su carrera: “He tenido como entrenadores a Capello, Mourinho, Guardiola, Ancelotti… Estos cuatro son fútbol y lo han cambiado a su manera”.

Además, Ibrahimovic se pronunció sobre el calendario internacional y la carga de partidos: “Hay que respetar las condiciones físicas del jugador y las necesidades de los clubes. Pero mientras el calendario sea gestionable, todo es posible”. Añadió que, como exjugador, prefiere un calendario activo: “Creo que jugar mucho es bueno para el jugador. La gente quiere partidos, no entrenamientos”.

En su nueva faceta como asesor, el sueco admitió que ahora comprende mejor el funcionamiento interno de los clubes: “Cuando era futbolista no tenía la información real, pero ahora entiendo muchas cosas que antes me parecían inexplicables”.

