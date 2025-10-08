Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase de su propuesta de paz en Gaza

El presidente Donald Trump anunció este miércoles que Israel y Hamás firmaron la primera fase de su propuesta de paz para Gaza, un acuerdo que contempla la liberación de todos los rehenes y la retirada parcial de las tropas israelíes.

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario calificó el acuerdo como “un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América”, y agradeció la participación de los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, a quienes atribuyó un papel clave en el avance de las negociaciones.

Según Trump, todas las partes recibirán “un trato justo” en esta primera fase del plan, que busca poner fin a la guerra en Gaza y abrir el camino hacia una paz sostenible en Medio Oriente.

El presidente concluyó su mensaje con una expresión bíblica: “¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!”, en alusión al carácter histórico del acuerdo, que marca el inicio de lo que la Casa Blanca ha descrito como la hoja de ruta más ambiciosa para la región en décadas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, publicó un escueto mensaje en sus redes sociales: “Con la ayuda de Dios los traeremos a todos a casa”.