Trump viajará a Egipto para la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás

El presidente Donald Trump confirmó este jueves que viajará próximamente a Egipto para asistir a la ceremonia de firma del acuerdo entre Israel y Hamás, que establece un alto el fuego en Gaza y la liberación de todos los rehenes. Aunque no precisó la fecha, adelantó que el proceso se completará “el lunes o el martes”.

“Vamos a ir a Egipto, donde tendremos una firma. Ya hubo una con alguien representándome, pero esta será la firma oficial”, declaró el mandatario durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Trump aseguró que el pacto representa el fin de la guerra en Gaza y la posibilidad de un nuevo escenario regional. “Pusimos fin a la guerra en Gaza y, de forma mucho más amplia, creamos paz. Creo que va a ser una paz duradera, ojalá una paz eterna para Oriente Medio”, expresó.

El presidente agradeció la mediación de varios países que colaboraron en la negociación, entre ellos Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Turquía e Indonesia, a los que atribuyó un papel clave en la implementación del plan que su administración denomina “Gaza para Gaza”.

El acuerdo contempla un alto el fuego inmediato, la retirada de tropas israelíes en las primeras 24 horas y, en las 72 horas siguientes, la liberación simultánea de rehenes y prisioneros palestinos.

El Gobierno israelí prevé reunirse este mismo jueves para ratificar el texto, que marca la primera fase del plan de paz anunciado por Trump el miércoles.

Anuncio de Hamás tras viaje de Trump

Horas después de las declaraciones de Trump, Hamás anunció que “la guerra ha terminado por completo” tras recibir garantías de por parte de los mediadores del conflicto (Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía).

“Hemos recibido garantías de nuestros hermanos mediadores y del gobierno estadounidense, quienes afirman que la guerra ha terminado por completo”, dijo en un comunicado el líder de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Haya, según EFE.

Al Haya agregó que Hamás seguirá “trabajando con las fuerzas nacionales e islámicas para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo palestino, su autodeterminación y el cumplimiento de sus derechos hasta el establecimiento de su estado independiente con Jerusalén como su capital”.

