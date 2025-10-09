Vinícius se disculpa públicamente por su presunta infidelidad a la presentadora de TV Virginia Fonseca

Vinícius Jr, delantero del Real Madrid y de la selección brasileña (con la que se encuentra concentrado en estos momentos), ha publicado un comunicado en Instagram con el objetivo de disculparse públicamente con Virgina Fonseca.

Virgina Fonseca, una influencer y presentadora a la que estaba conociendo y con la que ya ha roto la relación. Brasil disputa sendos amistosos de preparación para el Mundial: contra Corea del Sur este viernes y contra Japón el martes.

Virginia Fonseca, de 26 años y que estuvo casada con el cantante Zé Felipe, se desplazó Madrid para animar a Vinícius en el partido disputado contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu.

Pero, a través de su publicista, la influencer declaró a G1 que no sigue adelante con su incipiente relación con el jugador por culpa de unas capturas de pantalla de Vinícius con una modelo.

Comunicado de Vinícius

Ante el revuelo que ha provocado el asunto en Brasil, Vinícius publicó en redes un comunicado pidiendo disculpas a Virginia Fonseca y asegurando que “aunque todavía no éramos oficialmente una pareja, había una conexión sincera”.

Vinicius dijo en su comunicado: “No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné”.

Así sigue el mensaje del madridista: “Todos pasamos por momentos que nos hacen reflexionar y crecer. Hace poco viví una situación que me hizo reflexionar y reconocer actitudes que no representaban quién quiero ser ni el tipo de relaciones que quiero construir”.

Y añade Vinícius: “Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien a quien siento un enorme cariño y respeto. Desde que nos conocimos, ha venido a Madrid tres veces a verme, dejando atrás su rutina, sus compromisos y su vida solo para estar conmigo. Conocí a una madre admirable y a una pareja increíble.

Por eso, quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación sólo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia. La idea ahora es reiniciarlo todo. Sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con mucho amor, cariño y respeto”.

Incendio en la casa de Vinícius en Madrid

Susto tremendo en casa de Vinícius. Un incendio ha hecho arder en la mañana de este jueves parte del inmueble, ubicado en la urbanización de La Moraleja (Alcobendas, Madrid), tal y como han adelantado desde Telemadrid.

El incendio, presuntamente de origen eléctrico, se habría iniciado en la sauna de la vivienda, que se encuentra en el sótano y que ha quedado completamente quemada.

De ahí, el humo se habría expandido a otras estancias de la casa a través del hueco de las escaleras hasta, finalmente, llenar dos plantas enteras del chalet, que ha quedado dañado por el humo.

La llamada al 112 se produjo en torno a las once de la mañana, desplazándose hasta el sitio dos unidades de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Una vez allí, han unido fuerzas con las dotaciones de la Policía Local del municipio, que ya había iniciado la extinción previamente de forma rápida con el uso de extintores. La inmediatez con la que se ha maniobrado, así como las labores conjuntas, han sido clave para erradicar las llamas.

