Cambios en impuestos del IRS 2026: créditos y deducciones que debes conocer

El Servicio de Impuestos Internos (IRS en inglés) anunció este jueves una serie de ajustes significativos para el año fiscal 2026, que incluyen nuevas escalas tributarias (‘tax brackets’) y un incremento del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo a $8,231, los cuales reflejan el impacto de la inflación en los contribuyentes estadounidenses.

Se trata de una serie de ajustes que realiza el gobierno habitualmente para hacer frente al impacto de la inflación, que entrarán en vigor para el año tributario 2026 y, se verán reflejadas en las declaraciones de impuestos del 2027.

Estos ajustes incluyen aspectos como los nuevos ‘tax brackets’ o bien las deducciones que ayudan a reducir el monto a pagar de los impuestos federales:

¿Cuáles son los ‘tax brackets’ del IRS en el año tributario 2026?

El IRS tiene definidas siete escalas tributarias o ‘brackets’, que van desde 10% hasta 37%, que sirven para cobrarte impuestos de acuerdo con tu nivel de ingreso, en lo que se conoce como sistema de impuestos progresivos:

Impuesto del 10%: a los primeros $12,400 que una persona haya gane en 2026

a los primeros $12,400 que una persona haya gane en 2026 Impuesto de 12%: a las personas que ganan entre $12,401 y $50,400

a las personas que ganan entre $12,401 y $50,400 Impuesto de 22%: a los ingresos que generan entre $50,401 y $105,700

a los ingresos que generan entre $50,401 y $105,700 Impuesto de 24%: a los ingresos ganados entre $105,701 y $201,775

a los ingresos ganados entre $105,701 y $201,775 Impuesto de 32%: a los ingresos que van de $201,776 y $256,225

a los ingresos que van de $201,776 y $256,225 Impuesto de 35%: a los ingresos ganados entre $256,226 y $640,600

a los ingresos ganados entre $256,226 y $640,600 Impuesto de 37%: a los ingresos ganados por encima de $640,600

Mientras que para las personas que declaran impuestos de forma conjunta, la escala tributaria quedó de la siguiente forma:

Impuesto de 10%: a los primeros $24,800 que generen las parejas que declaran de forma conjunta en 2026

a los primeros $24,800 que generen las parejas que declaran de forma conjunta en 2026 Impuesto de 12%: a los ingresos ganados entre $24,801 y $100,800

a los ingresos ganados entre $24,801 y $100,800 Impuesto de 22%: a los ingresos generados entre $100,801 y $211,400

a los ingresos generados entre $100,801 y $211,400 Impuesto de 24%: a los ingresos entre $211,401 y $403,550

a los ingresos entre $211,401 y $403,550 Impuesto de 32%: a las parejas que generen entre $403,551 y $512,450

a las parejas que generen entre $403,551 y $512,450 Impuesto de 35%: para parejas que generen ingresos entre $512,451 y $768,700

para parejas que generen ingresos entre $512,451 y $768,700 Impuesto de 37%: a los ingresos ganados por encima de $768,700

El monto de la deducción estándar

Una deducción estándar reduce el ingreso con el cual el gobierno calcula los impuestos que tienes que pagar y que busca simplificar las deducciones para los contribuyentes al momento de llenar sus declaraciones de impuestos. Este es el tabulador de deducciones para 2026:

Para parejas que declaran de forma conjunta el monto pasó de $31,500 en 2025 a $32,200 en 2026.

el monto pasó de $31,500 en 2025 a $32,200 en 2026. Jefes de familia: el monto pasó de $23,625 en 2025 a $24,150 dólares en 2026.

el monto pasó de $23,625 en 2025 a $24,150 dólares en 2026. Contribuyentes que declaran de forma individual, el monto pasó de $15,750 en 2025 a $16,100 en 2026.

La deducción anual máxima es de $25,000.

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o ‘Earned Income Tax Credit’

Este concepto puede alcanzar hasta $8,231 y beneficia a contribuyentes con al menos tres niños elegibles para el año 2026, un incremento respecto al monto máximo establecido en 2025 de $8,046.

Los contribuyentes con dos menores dependientes podrán recibir un crédito por hasta $7,316 en 2026, mientras que los contribuyentes con un menor dependiente, pueden aspirar a un crédito de hasta $4,427. Finalmente, para personas que no tienen dependientes elegibles, el monto máximo del crédito podrá ser de hasta $664.

Para reclamar este crédito debes registrar tu ingreso ganado. Es decir, no aplica para gente que recibe dinero de subsidios por desempleo, del Seguro Social u otro tipo de ingresos por jubilación. Además, los ingresos deben estar contemplados en los límites que fija el IRS.

También debes proporcionar un número de Seguro Social, tanto para quien presenta la declaración como todas las personas que se incluyen en ella. No aplica para personas que declaran sus impuestos mediante un Número de Identificación Personal del Contribuyente o ITIN.

El Crédito Tributario por Hijo o ‘Child Tax Credit’

La ley promulgada al respecto en julio elevó en $200 el Crédito Tributario por Hijo. Además, eliminó el apoyo a niños nacidos en Estados Unidos, con padres indocumentados. Tampoco incluyó a algunas familias de bajos ingresos, que pudieran solicitar el apoyo de manera parcial o total.

Las disposiciones estipuladas para el próximo año mantienen de forma permanente que una parte de este crédito sea reembolsable cuando se declaran los impuestos al IRS.

El Crédito Tributario por hijo queda así para el año tributario 2026:

El monto del crédito por hijo será de $2,200 para 2026

será de $2,200 para 2026 La porción de ese crédito que puede ser reembolsable será de al menos $1,700

Esta deducción temporal se suma para algunos contribuyentes. La norma también contempla una deducción temporal para personas de 65 años o más de $6,000 para el periodo que va de 2025 hasta 2028.

La deducción aplicará de manera completa para contribuyentes con un ingreso bruto ajustado de $75,000 o menos al año ($150,000 para parejas que presentan sus declaraciones de manera conjunta) se reducirá de manera gradual para personas que declaren ingresos superiores a los $75,000 al año. No estará disponible para las personas con ingresos superiores a los $175,000 al año.

Se puede aplicar en conjunto con otras deducciones, sin importar si el contribuyente recurre a la deducción estándar o a las deducciones detalladas (‘itemized deductions’ en inglés).

Por ejemplo, una persona de 65 años o más tendrá a su disposición tres maneras diferentes de aplicar sus deducciones: la nueva deducción temporal de $6,000, la deducción estándar y una deducción estándar adicional que ya estaba disponible previamente para este segmento de la población.

Esta posibilidad no aplica para personas que hayan solicitado su jubilación antes de cumplir los 65 años. Tampoco aquellas que se jubilaron por alguna discapacidad antes de los 65 años, no podrán usar esta deducción nueva de $6,000 porque no tienen la edad requerida en la ley.

Los trabajadores todavía deben declarar las propinas para fines de Seguridad Social y Medicare, pero los ingresos en sí ahora están libres de impuestos.

En total, el IRS aplicó ajustes anuales a más de 60 disposiciones tributarias, incluidos tramos de impuesto sobre la renta, deducciones estándar y créditos e incluyen varios ajustes al ” gran y hermoso proyecto de ley “.

Al ajustar los tramos impositivos cada año, el IRS busca evitar el ‘aumento gradual de los tramos impositivos‘, para que la inflación no ‘empuje’ a los contribuyentes a tramos impositivos más altos sin que se produzcan aumentos reales de ingresos.

Normalmente, el IRS ajusta la deducción estándar en el otoño, para actualizar tus tasas respecto a la inflación. Ahora, esta nueva ley aumentó las deducciones anticipadamente y estableció montos permanentes para el futuro, de alrededor del 2.2%, porque se basan en las deducciones incrementadas de 2025.

