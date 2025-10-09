Robaron más de $800,000 en beneficios de desempleo y COVID-19: dos acusados en Queens, Nueva York

Kareem Reeves y Michael Robertson fueron imputados por hurto mayor, robo de identidad y posesión ilegal de bienes robados por la presunta apropiación de aproximadamente $835,000 dólares en fondos del seguro de desempleo destinado a proteger a los trabajadores durante la pandemia de COVID-19.

Robertson también fue acusado por separado en una denuncia penal por hurto mayor y otros delitos por el presunto robo de más de $1.2 millones de dólares de varias cuentas privadas de corretaje pertenecientes a un hombre de Pensilvania.

La exhaustiva investigación financiera, que comenzó en 2022, incluyó un análisis exhaustivo de cientos de documentos financieros y la revisión de registros de agencias estatales de empleo de 11 estados del país, destacó la Fiscalía de Queens en un comunicado.

Reeves (36) y Robertson (35) fueron arrestados la semana pasada por miembros del Departamento de Policía de Nueva York, el Servicio de Inspección Postal (USPIS) y el Departamento de Trabajo (DOL). Durante el arresto, se recuperaron en la residencia que compartían numerosos documentos financieros que presuntamente vinculan a Robertson con las acusaciones.

“Como se alega estos acusados ​​se aprovecharon de un recurso vital para las personas afectadas por la pandemia para enriquecerse con cientos de miles de dólares, lo que afectó a más de 50 víctimas en todo el país. Uno de los acusados ​​también pirateó cuentas de corretaje y robó más de un millón de dólares en fondos privados. Nos comprometemos a responsabilizar a los estafadores y a proteger las redes de seguridad que apoyan a nuestras comunidades en momentos de necesidad”, comentó la fiscal Melinda Katz.

“Estas personas presuntamente defraudaron al gobierno al manipular la asistencia del seguro de desempleo proporcionada por la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES), cuyo objetivo era apoyar a quienes sufrieron durante la pandemia”, destacó Darnell Edwards, Inspector Interino a Cargo de la División de Nueva York del USPIS.

De ser declarado culpable del cargo principal, Reeves podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión. En tanto Robertson podría recibir una pena máxima de 25 años de prisión.

Según la acusación y la investigación, en 2022 los fiscales de la Oficina de Delitos Económicos Mayores de la Fiscalía de Queens fueron alertados sobre posibles transacciones fraudulentas ocurridas entre enero de 2020 y enero de 2022.

La investigación posterior reveló que al parecer Reeves envió solicitudes fraudulentas de seguro de desempleo a nombre de 42 víctimas a agencias de empleo en 11 estados, incluyendo Nueva York. Presuntamente robó aproximadamente $655,706 dólares e intentó robar otros $59,590.

Casi al mismo tiempo, se alega que Roberston envió solicitudes fraudulentas de seguro de desempleo a nombre de 12 víctimas al Departamento de Trabajo del estado Nueva York, robando presuntamente $180,201 dólares en beneficios e intentando robar otros $109,350.

Además, alrededor de marzo de 2025 Robertson presuntamente accedió ilegalmente a varias cuentas de corretaje pertenecientes a un hombre de Pensilvania y autorizó ilegalmente la venta de más de $1,2 millones de dólares de sus activos. Investigaciones posteriores revelaron que procedió a blanquear el dinero a través de varias cuentas bancarias adicionales a su nombre.

