EE.UU. enviará 200 soldados a Gaza para supervisar primera fase de acuerdo entre Israel y Hamás

WASHINGTON – El Ejército de Estados Unidos enviará a Gaza 200 soldados para que se unan a las tareas humanitarias de supervisación en el marco de la implementación de la primera fase del acuerdo de paz con Hamás.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos, los efectivos enviados establecerán un “centro de coordinación civil-militar” en territorio israelí y palestino.

Las tropas tendrán como parte de su misión trabajar en conjunto con soldados de otros países como Egipto, Turquía y Emiratos Arabes Unidos como parte de un apoyo acordado al acuerdo firmado este miércoles.

El almirante Bradley Cooper será el oficial a cargo de las tropas que tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de las garantías de seguridad y observar el accionar de las fuerzas locales.

Las fuentes militares agregaron que este despliegue en Oriente Medio ha sido practicado con las tropas durante los últimos meses, y aseguran que los planes de seguridad que se desarrollaran serán compartidos con las autoridades de Israel.

El acuerdo de paz, firmado bajo la mediación internacional, contempla la liberación de rehenes, el cese de hostilidades y el inicio de un proceso gradual de desescalada en Gaza.

Además, establece mecanismos de supervisión multilateral para garantizar que ninguna de las partes incurra en acciones ofensivas, buscando sentar las bases para negociaciones futuras hacia una solución más amplia y duradera en la región.

