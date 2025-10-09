Alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de que Israel firme el acuerdo

El alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de que firmen el acuerdo, algo que se espera que ocurra hoy en la tarde, así lo confirmó Tal Heinrich, portavoz de la Oficina del Primer Ministro de Israel, quien enfatizó que la medida entrará en vigor de forma escalonada.

Heinrich precisó que este período de tiempo posterior a la firma corresponde al requerido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para ejecutar el movimiento táctico necesario para hacer cumplir los términos del acuerdo. Su declaración ajusta el calendario inicialmente propuesto, que sugería la aplicación inmediata tras la ratificación gubernamental

Asimismo, un componente central del acuerdo es el repliegue de las fuerzas israelíes hasta la demarcación conocida como la “línea amarilla”, una medida impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Heinrich detalló que esta línea garantizará la presencia israelí en el enclave palestino, pero reducirá significativamente su control territorial, informó EFE.

¿Cómo será el proceso de retirada israelí?

La retirada supondrá que la presencia israelí se reducirá de “más de un 80 % a un 53 % del territorio del enclave”, señaló Heinrich, un movimiento indispensable para la activación completa del pacto y el inicio de la fase de intercambio de prisioneros.

Una vez completado el repliegue a la línea acordada, el grupo islamista Hamás dispondrá de un plazo de 72 horas para comenzar el proceso de liberación y entrega de los rehenes retenidos en Gaza.

La portavoz del primer ministro enfatizó la importancia del protocolo acordado para esta entrega, y apuntó que los rehenes serán transferidos al Comité de la Cruz Roja. Subrayó que la liberación se llevará a cabo “fuera de las cámaras y sin las ceremonias como las organizadas por Hamás en treguas anteriores”.

Heinrich vinculó el logro diplomático directamente al liderazgo de Israel: “Este acuerdo es un éxito de Netanyahu y de la buena relación que tiene con Donald Trump”.

Mientras se ultiman los preparativos logísticos y políticos para la implementación del alto el fuego, la actividad militar en la Franja de Gaza persiste. El Ministerio de Sanidad del enclave informó que el Ejército israelí continúa lanzando ataques, y en las últimas horas se registró la muerte de al menos seis palestinos, la mayoría en la ciudad de Gaza.

