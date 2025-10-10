Estados Unidos rescató empate ante Ecuador en partido amistoso en Austin

La selección de Estados Unidos aprovechó un error defensivo de Ecuador y rescató un empate 1-1 en un partido amistoso en el Q2 Stadium de Austin, como parte de su preparación para el Mundial 2026.

La Selección de Estados Unidos tuvo que lidiar con la sensible baja de Alejandro Zendejas, quien había demostrado un gran nivel en los partidos más recientes con el América en la Liga MX; entre los jugadores relevantes que iniciaron fueron Tim Weah y Weston Mckennie.

Cabe mencionar, que a la baja del jugador azulcrema se le unieron también Christian Pulisic y Antonee Robinson debido a los problemas físicos. Team USA sigue buscando encontrar su mejor versión que ha caído en los últimos meses.

Ecuador golpeó primero gracias a Enner Valencia

Pese a esa presión, Ecuador se adelantó en el marcador gracias a Enner Valencia. A los 27 minutos, John Yeboah filtró un pase al espacio y el capitán encaró a Chris Richards para definir cruzado ante el arquero Matt Freese. El tanto silenció el estadio y encendió la ilusión tricolor.

35-year-old Enner Valencia's still got it 🇪🇨 pic.twitter.com/lrTNOJCx0W — B/R Football (@brfootball) October 11, 2025

En defensa, Willian Pacho volvió a destacar. El central del PSG mostró anticipación y liderazgo en la zaga. Además, Hernán Galíndez salvó tres ocasiones claras, sosteniendo la ventaja parcial.

El primer tiempo fue cuesta arriba para la Tri. Estados Unidos dominó la posesión y superó físicamente al mediocampo ecuatoriano, que sintió la ausencia de Moisés Caicedo. Jordy Alcívar y Pedro Vite fueron superados por la velocidad y potencia de los locales.

Estados Unidos igualó con tanto de Folarin Balogun

A los 71 minutos llegó el empate. Folarin Balogun aprovechó una mala salida de Willian Pacho y tras recibir un pase definió sin oposición. Los jugadores ecuatorianos reclamaron fuera de juego, pero el árbitro canadiense Filip Dujic validó el gol.

El tramo final mostró a una selección ecuatoriana sólida en defensa pero sin claridad para volver a adelantarse. Estados Unidos controló el ritmo y cerró el duelo con mayor posesión y ocasiones, aunque sin vulnerar nuevamente la portería de Galíndez.

Con el empate en Austin, el historial de enfrentamientos entre Estados Unidos y Ecuador ahora es de 5 victorias, 6 empates y 5 derrotas, manteniendo un equilibrio histórico entre ambas selecciones.

