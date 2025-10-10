Great Smoky Mountains: el único parque que se mantiene abierto pese al cierre de Gobierno 

Mientras la mayoría de los parques nacionales de Estados Unidos han cerrado sus puertas por el reciente cierre del Gobierno federal, el Great Smoky Mountains National Park sigue recibiendo visitantes. Gracias a un acuerdo extraordinario de financiamiento, este emblemático sitio natural continúa operando, aunque con servicios limitados.

El parque, ubicado entre Tennessee y Carolina del Norte, se ha convertido en un ejemplo de cooperación entre autoridades locales, estatales y organizaciones comunitarias que decidieron unir esfuerzos para evitar que el turismo y la economía de la región se vieran afectados.

Acuerdo local para mantener el parque abierto

De acuerdo con Business Insider, el Great Smoky Mountains National Park logró permanecer abierto gracias a una alianza entre el estado de Tennessee, varios condados, la organización Friends of the Smokies y la Eastern Band of Cherokee Indians. Estas entidades acordaron aportar fondos para cubrir temporalmente los costos operativos durante el cierre de Gobierno.

Este sitio alberga un gran número de espacios para todo tipo de actividades al aire libre. Crédito: Shutterstock

El financiamiento ha permitido mantener abiertas carreteras, senderos, campamentos y baños públicos, así como la recolección de basura y la seguridad básica en las zonas más concurridas. No obstante, algunos servicios se encuentran reducidos: los centros de visitantes, tiendas y programas educativos del Servicio de Parques Nacionales (NPS) permanecen cerrados o con personal mínimo.

Según reportes oficiales, el acuerdo inicial tenía vigencia hasta el 10 de octubre, pero fue extendido recientemente para garantizar la operación del parque hasta el 19 de octubre, dependiendo de la duración del cierre presupuestal federal.

La medida busca no solo proteger el entorno natural, sino también salvaguardar los ingresos del turismo, que representa una fuente económica vital para las comunidades vecinas.

El cierre de Gobierno y su impacto en los parques nacionales

El actual cierre del Gobierno federal ha provocado la suspensión de miles de empleados del Servicio de Parques Nacionales, lo que ha obligado a cerrar la mayoría de las áreas protegidas administradas por el NPS. Sin personal operativo, los parques no pueden ofrecer servicios básicos de limpieza, seguridad ni mantenimiento de instalaciones, lo que representa un riesgo tanto para los visitantes como para los ecosistemas.

En crisis anteriores, como la de 2018 y 2019, varios parques sufrieron daños ambientales y vandalismo debido a la falta de vigilancia. Por esa razón, muchos estados han optado por cerrar los accesos de forma preventiva. Sin embargo, el caso del Great Smoky Mountains demuestra que los acuerdos locales pueden ser una alternativa temporal eficaz mientras persisten las disputas presupuestales en Washington.

Un tesoro natural entre Tennessee y Carolina del Norte

El Great Smoky Mountains National Park es el parque nacional más visitado de Estados Unidos, con más de 13 millones de personas al año. Su nombre proviene de la neblina azulada que cubre sus montañas y valles, creando paisajes únicos. A lo largo de sus más de 200,000 hectáreas, los visitantes pueden disfrutar de senderos para caminatas, cascadas, rutas escénicas y una gran diversidad de flora y fauna.

Entre sus principales atractivos se encuentran Clingmans Dome, el punto más alto del parque con vistas panorámicas espectaculares, las Cataratas Laurel, el histórico poblado de Cades Cove y los recorridos por los Appalachian Trails, ideales para excursionistas.

Además, el parque sirve como hábitat para especies emblemáticas como el oso negro y el venado de cola blanca. Su accesibilidad gratuita y su ubicación estratégica entre dos estados lo convierten en un destino esencial dentro del sistema nacional de parques.

