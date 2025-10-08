Hallan mujer muerta en campo de golf en NJ: misterio policial

Un trabajador encontró muerta a una mujer en un campo de golf en un exclusivo barrio en Livingston, Nueva Jersey.

El cuerpo de la mujer fue encontrado cerca de la carretera del exclusivo Cedar Hill Golf Course la mañana de ayer. Las autoridades dijeron que, al parecer, el cuerpo llevaba varios días allí y al parecer estaba envuelto en unas mantas.

Cedar Hill Country Club está ubicado en Walnut St, justo al lado de la Route 10. Una sección de la vía fue cerrada poco después de las 9 a.m. del martes mientras los investigadores estaban en la escena, señaló la estación radial NJ101.5 FM.

Según un residente cercano, ese terreno está bien cuidado, por lo que este hallazgo es sorprendente, comentó ABC News. La causa y momento del deceso están pendientes de los resultados de la autopsia.

En un caso similar, en agosto Martha Nolan O’Slatarra (33), diseñadora de trajes de baño irlandesa radicada en Manhattan (NYC), fue encontrada muerta en un bote anclado en un club de lujo en Long Island (NY).

Las autoridades están consultando bases de datos de personas desaparecidas, pero hasta el momento no han podido identificar a la víctima. Se solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con la Línea de Información de la Fiscalía del condado Essex al 1-877-TIPS-4EC o al 1-877-847-7432.

En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas. El fin de semana José Rodríguez (36) fue encontrado muerto en su auto en Queens (NYC), dos horas después de que sus padres informaran a la policía que había sido secuestrado y retenido por un rescate de $10,000 dólares. Aún desconoce cómo y cuándo falleció Rodríguez y está investigando si realmente fue raptado.

El domingo 28 de septiembre una mujer fue hallada muerta en un parque de Queens con un costoso bolso Chanel aún colgado al hombro. Los agentes que respondieron a una llamada al 911 encontraron a la víctima, identificada luego como Hui Fang, cerca de College Place y la 5ta Avenida en College Point.

Previamente, el 22 de septiembre el torso de una mujer fue encontrado por trabajadores de saneamiento dentro de una bolsa de basura en un parque en Rosedale, Queens (NYC), cerca del aeropuerto JFK.

Igualmente en septiembre fue encontrado en un parque del condado de Atlantic de Nueva Jersey el cuerpo de Jefferson Smith, un hombre de 55 años que había desaparecido días antes, reportó Patch.com. También fue hallado muerto un adolescente de 17 años que había sido reportado desaparecido en ese estado.

Además se sospecha que los restos encontrados la semana pasada en Flushing, Queens (NYC) son de Richard Albright, un enfermero desaparecido en 2021 cuando tenía 69 años, y quien posiblemente fue víctima de un robo.

En agosto una joven fue hallada muerta y descompuesta dentro de una bolsa de basura en una autopista en Queens (NYC) por un empleado del Departamento de Transporte (DOT). A principios de julio un automóvil rescatado del agua con restos humanos en su interior en Long Island (NY) puso fin a una larga investigación sobre Robert Long, una persona de 62 años reportada desaparecida en 2011. También ese mes hallaron muerta a una mujer que se lanzó al Hudson River en Manhattan.

En junio un cadáver hallado en la piscina de una casa en Long Island (NY) fue identificado como Matthew Zoll, joven de 23 años que estaba desaparecido desde noviembre, cuando su padre fue víctima de un homicidio. En abril una mujer y una bebé cuyos restos fueron encontrados con 14 años de diferencia cerca de Gilgo Beach, fueron finalmente identificadas como la ex militar Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes.

En marzo, medio siglo después de la desaparición de la niña Laura Ann O’Malley en Queens (NYC), las autoridades confirmaron que sus restos fueron hallados al otro lado del país, en California. A fines de noviembre de 2024 unos restos óseos humanos encontrados en Troy (NY) fueron finalmente identificados como pertenecientes a Amanda King, una mujer que desapareció hacía 11 años.

En mayo de 2024 unos restos humanos encontrados sumergidos en un arroyo en Nueva Jersey fueron identificados como pertenecientes a Charles Murphy, un hombre desaparecido desde 1982. En abril de ese año también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

En enero de 2021 fueron hallados unos restos humanos en un parque en Staten Island junto a un calendario del año 2005. Meses después se determinó que los huesos eran de un hombre bajo de estatura (entre 4’11 “y 5’5”), posiblemente asiático o hispano, y que había sido asesinado en una fecha no especificada. Pero hasta ahora la víctima no ha sido identificada ni ha habido arrestos.

