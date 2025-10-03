Murió alpinista Balin Miller durante una transmisión en vivo de TikTok en el Parque Nacional Yosemite

Balin Miller, un joven alpinista de 23 años y figura influyente en plataformas digitales, murió el pasado miércoles al caer desde El Capitan, la emblemática pared de granito del Parque Nacional Yosemite, en California, durante una transmisión en vivo en TikTok.

El accidente generó una oleada de reacciones y puso en el centro del debate los riesgos de la escalada extrema y la exposición mediática de estos desafíos.

El trágico suceso tuvo lugar mientras Miller realizaba una ascensión en solitario con cuerda, una técnica conocida como lead rope soloing, en la ruta Sea of Dreams, de unos 730 metros de altura, en El Capitan.

De acuerdo con el testimonio de su hermano mayor, Dylan Miller, difundido por Associated Press, el joven ya había completado la escalada y, al descender, probablemente llegó al final de la cuerda y cayó fatalmente mientras recuperaba su equipo.

Una seguidora identificada como Michelle Derrick relató en Facebook que Miller alcanzó la cima pero, al intentar recuperar unas bolsas atascadas en una roca mientras las izaba, sufrió la caída, todo ello transmitido en directo a través de TikTok.

Su madre confirmó la noticias

La noticia de la muerte de Miller fue confirmada por su madre, Jeanine Girard-Moorman, quien expresó su dolor tanto en declaraciones a Associated Press como en una publicación en redes sociales. “Ha estado escalando desde que era un niño. Su corazón y su alma estaban realmente dedicados a escalar. Amaba escalar y nunca fue por dinero ni fama”, afirmó Girard-Moorman.

En Facebook, la madre compartió: “Con el corazón destrozado debo decirles que mi increíble hijo Balin Miller murió hoy en un accidente de escalada. Mi corazón está hecho añicos. No sé cómo superaré esto. Lo amo tanto. Quisiera despertar de esta horrible pesadilla”.

El impacto del accidente se reflejó de inmediato en la comunidad de escaladores y entre los miles de seguidores que acompañaban la travesía de Miller en redes sociales. Numerosos mensajes de tributo inundaron su cuenta de Instagram, que supera los 4.500 seguidores, y muchos usuarios lo recordaron como el “chico de la tienda naranja”, en alusión a su distintivo campamento durante la expedición en El Capitan.

Su hermano Dylan, también escalador, destacó la influencia de Balin en su vida: “Él decía que se sentía más vivo cuando escalaba. Yo soy su hermano mayor, pero él era mi mentor”, declaró a Associated Press. La conmoción alcanzó a quienes presenciaron el accidente en directo, como relató Derrick: “Todo quedó registrado en la transmisión en vivo”.

El perfil de Balin Miller revela una trayectoria marcada por logros notables en el alpinismo internacional. Nacido y criado en Alaska, comenzó a escalar desde pequeño junto a su hermano y su padre, también escalador. En junio de 2025, Miller alcanzó reconocimiento mundial al completar en solitario la ruta Slovak Direct en el Monte McKinley, una de las más exigentes del mundo, en 56 horas.

El legado de Balin Miller, tanto por sus hazañas deportivas como por su capacidad de inspirar a otros, permanece vivo entre quienes lo conocieron y siguieron su carrera. Para muchos en la comunidad de la escalada, su ausencia representa una pérdida difícil de dimensionar.

