Jennifer Aniston rompe el silencio sobre su lucha de dos décadas por ser madre

La actriz Jennifer Aniston habló abiertamente por primera vez sobre su intento durante más de dos décadas por convertirse en madre.

En una entrevista para la revista Harper’s Bazaar UK, la intérprete de 56 años reveló que durante gran parte de su carrera enfrentó en silencio una larga y dolorosa lucha por formar una familia, al tiempo que lidiaba con constantes especulaciones de los medios sobre su maternidad.

“No conocían mi historia ni lo que había pasado durante los últimos 20 años para intentar formar una familia, porque no salgo a contarles mis problemas médicos”, explicó Aniston.

Respecto a los rumores donde la señalaron de “egoísta” y “adicta al trabajo” por no ser madre, dijo sentirse afectada.

“Eso no es asunto de nadie. Pero llega un punto en el que es imposible ignorar la historia de que ‘no tendré un bebé’, de que ‘no tendré una familia’, porque soy egoísta y adicta al trabajo. Eso me afecta; simplemente soy un ser humano”.

En 2022, Aniston, conocida por su papel como Rachel Green en la serie ‘Friends’, ya había revelado que se sometió a un proceso de fertilización in vitro (FIV) sin éxito.

“El proceso de tener hijos fue un reto para mí”, recordó. “En mis 30 y 40 años, pasé por momentos muy difíciles. Intentaba quedarme embarazada. Años y años de especulación. Fue muy duro. Me sometí a FIV, tomé tés chinos, todo. Me esforzaba muchísimo”.

La actriz lamentó no haber considerado otras opciones para preservar su fertilidad.

“Habría dado lo que fuera si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Uno no piensa así. Así que aquí estoy hoy. El barco ya pasó. Pero no me arrepiento de nada”.

A pesar de las especulaciones, la estrella de The Morning Show reconoció que, a medida que envejece, cada vez le importa menos corregir a la prensa y la idea que la gente tiene de ella, porque eventualmente se disolverá con el tiempo.

“El ciclo de noticias es tan rápido que simplemente desaparece. Claro que hay momentos en los que siento esa sensación de justicia, cuando se ha dicho algo que no es cierto y necesito corregirlo. Y entonces pienso: ¿De verdad tengo que hacerlo? Mi familia sabe mi verdad, mis amigos saben mi verdad”, afirmó.

Aniston también señaló que su experiencia le permitió empatizar con otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

“Conocía a muchas mujeres en ese momento que estaban tratando de tener hijos, o que estaban lidiando con la fecundación in vitro. Así que sentí que no era solo por mí, sino por cualquier mujer que estuviera luchando con el mismo problema”, dijo.

Para finalizar, Jennifer Aniston reconoció el poder de las mujeres mayores en Hollywood, ya que ahora observa un progreso a favor de las nuevas generaciones.

“La idea social de una fecha de caducidad ya no existe; es una vieja ideología. La sabiduría que aportan las mujeres mayores es extraordinaria, y es uno de los ámbitos donde hemos visto un auténtico progreso en el mundo del cine“, afirmó.

