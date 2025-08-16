Sandra Bullock se sinceró sobre su amistad con Jennifer Aniston

La actriz Sandra Bullock se refirió a la supuesta rivalidad que tenía con Jennifer Aniston al inicio de la carrera de ambas. Jennifer Aniston protagonizó la portada de la revista Vanity Fair y Bullock recordó cómo nació su amistad hace 15 años pese a los rumores de enemistad y rivalidad que las envolvía en esa época.

A pesar de que la industria constantemente las enfrentaba, lo cierto es que entre Jennifer Aniston y Sandra Bullock se formó una buena amistad.

“Venimos de esa época en la industria en la que nadie quería que las mujeres fueran amigas; se trataba de enfrentarnos unas a otras. Nos decían que no debíamos hacerlo, es decir, gustarnos, respetarnos y honrarnos mutuamente”, explicó.

Bullock explicó cómo surgió su amistad con Aniston. Ambas se conocieron en la boda de un amigo en común. “Fue como: ‘Oh, Dios mío, tenemos que conocernos y soltarnos’. Y lo hicimos”, recordó.

Sandra Bullock destacó las cualidades de su amiga, a quién calificó como “increíblemente sincera”. “Creo que su superpoder es que podría ser dura con facilidad, pero es increíblemente sincera. La gente quiere saber de ella, entender en qué punto está en su vida y desea que sea feliz”, comentó.

La actriz aseguró que Aniston es una persona de carácter inclusivo en todo momento. “Escribes tu fecha de nacimiento y, creas o no en ello, todas estamos ahí anotando pensamientos y participando juntas. Nada es solo para ella; todo lo que hace lo comparte con los demás”, dijo.

De acuerdo a lo que se escribió en la revista, Jennifer Aniston es una persona que valora mucho la amistad. Incluso se sinceró sobre su amistad con Matthew Perry, su compañero de ‘Friends’ quien falleció en octubre de 2023.

En esta entrevista Jennifer Aniston aseguró que de alguna manera estaba de luto antes de la muerte de Perry. “Creo que, de alguna forma, ya estábamos de luto por Matthew desde hace tiempo”, dijo la actriz en la entrevista. Según explicó este sentimiento se debió a las largas luchas de Matthew Pery con las adicciones a las drogas y que eventualmente causaron su muerte. “Es una mezcla de tristeza y alivio. Alivio porque ya no sufre”, dijo con voz entrecortada en la entrevista.

Sigue leyendo:

Shakira arranca segunda etapa de su gira en México y sorprende cantando ‘Día de enero’

Multan a Katy Perry por grabar video en zona protegida de España

Fher de Maná critica al reggaetón y a los corridos tumbados