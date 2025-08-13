Jennifer Aniston refuerza la seguridad en su hogar tras ataque de su acosador

Hace tres meses, la casa de Jennifer Aniston en Bel Air, California, fue atacada por un acosador identificado como Jimmy Wayne Carwyle de 48 años. Y ahora, se ha informado que la actriz decidió reforzar la seguridad en el sitio.

Según la revista ‘Vanity Fair’, tras el incidente, Aniston cuenta con un equipo de seguridad que está vigilando el sitio durante las 24 horas del día. En la publicación, se asegura que la propiedad está “vigilada por un vehículo policial y un destacamento privado las 24 horas del día, los 7 días de la semana”.

‘Vanity Fair’ ha podido revelar esta información porque acaban de publicar una entrevista que le hicieron a Aniston desde esa misma propiedad, incluso la publicación incluye fotografías en las que la actriz posa en diferentes partes de la residencia.

En la conversación, Aniston dijo que esta nueva incorporación a su hogar no lo ve como algo positivo: “No es glamoroso de ninguna manera. Es una necesidad”.

Hay que recordar que Jimmy Wayne Carwyle estrelló Chrysler PT Cruiser contra la puerta de la propiedad ubicada en Bel Air que está valorada en $21 millones de dólares. Aniston estaba en la casa para el momento del ataque, pero no sufrió ningún daño, pues su equipo de seguridad del momento pudo capturar al hombre y esperar a que llegara la policía.

El hombre no se estrelló contra la puerta de la casa principal, sino en una primera entrada a la gran propiedad, pues las mansiones de las estrellas de Hollywood suelen estar cercadas y ocupar un gran lote de tierra.

Durante su entrevista con ‘Vanity Fair’ también habló sobre cómo esas mansiones se convierten en una especie de fortalezas para las estrellas, sin quererlo, pues salir a veces significa tener que enfrentar ataques por parte de fanáticos, de haters y de medios. Explica que se piensa mucho cuando tiene que salir de su casa.

Sin embargo, sus “fortalezas” también pueden ser atacadas en algunas oportunidades, pues hay una lista larga de mansiones en Los Ángeles que han sido asaltadas durante los últimos años.

Sigue leyendo:

• Jennifer Aniston estuvo “de luto” por Matthew Perry antes de su muerte

• Jennifer Aniston explica cómo enfrentó la polémica tras su divorcio con Brad Pitt

• Supuesto novio de Jennifer Aniston pide $11,500 dólares mensuales por su apartamento en Nueva York