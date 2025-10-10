Jorge Salinas habla sobre sus 14 años de matrimonio y sus mellizos

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez dentro de poco estarán de celebración, ya que será el miércoles 15 de octubre cuando festejen que han pasado 14 años de su vida juntos y, además, en una relación estable donde nacieron sus mellizos, Máxima y León, motivo por el cual el actor se siente muy contento.

“14 años de casados y de vivir un matrimonio muy bonito, muy unido, con mucha comunicación y muy agradecidos también por toda la gente que nos manda bendiciones”, dijo en un encuentro con los medios. Además, Jorge, de manera constante, siempre se ha pronunciado de forma positiva y agradecido por la compañera de vida que le tocó.

Los reporteros aprovecharon para consultarle si él y su esposa tienen pensado festejar por todo lo alto, aunque por su respuesta aparentemente parece que no tienen planes: “Es una bendición siempre celebrar, lo que sea, trabajando… Le agradezco a ella haberme aceptado y le agradezco a Dios haberla puesto en mi vida, en mi camino, y aquí seguiré”.

“Es una mujer reservada, muy prudente, muy ecuánime, muy honesta, muy sincera… y, sobre todo, una mujer muy respetuosa. Trato de aprender de todos sus puntos a favor, de todas sus cualidades, trato de aprender de sus defectos, pero, sobre todo, de los míos, que son muchos. Trato de día a día ir cambiándolos poco a poco”, mencionó durante su encuentro con la prensa.

A Salinas le consultaron sobre la posibilidad de que ellos busquen renovar sus votos matrimoniales, pero Salinas, de manera inmediata, mencionó que hasta la fecha todavía no ha sido algo que haya conversado con la madre de sus hijos. Aunque sí dejó claro que, de darse la oportunidad, aprovecharía para compartir este momento tan especial con los medios de comunicación.

La pareja, de forma constante, se muestra muy sonriente a través de las redes sociales y no solamente ellos, sino también en compañía de sus dos hijos mellizos: “Por el momento no lo hemos platicado, Ely y yo. Si se da, en el momento, claro, e invitaremos a los medios seguramente o les compartiríamos al público a través de ustedes que sepan de esta decisión, pero hasta el momento no lo platicamos”.

Sigue leyendo:

· Elizabeth Álvarez comparte su historia de amor con Jorge Salinas

· Jorge Salinas rechaza entrevistas con youtubers

· Jorge Salinas defiende a los hijos de Aracely Arámbula